Петербург и китайская провинция Сычуань договорились о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 cен — РИА Новости. Санкт-Петербург и провинция Сычуань (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посещает с официальным визитом город Чэнду. Полтавченко в ходе встречи с губернатором провинции Сычуань Инь Ли отметил, что для Петербурга отношения с Китаем являются одним из приоритетных направлений международного сотрудничества. По словам губернатора, китайские компании активно инвестируют в Петербург, но у города есть что предложить в плане новых инвестиций. Он также пригласил китайских партнеров на форум "Евразийский вызов", который будет проходить в ноябре.

"Мне кажется, вполне возможно сделать Санкт-Петербург "окном в Европу" для производителей провинции Сычуань и других регионов. За 8 месяцев текущего года у нас побывало 20 делегаций из регионов КНР. Ваша страна стала одним из крупнейших международных торговых партеров нашего города. В прошлом году торговый оборот составил порядка 5 миллиардов долларов", — сказал Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор также сообщил о растущем потоке китайских туристов в Петербург. Дальнейшему его развитию будет способствовать открытие прямого авиарейса между Санкт-Петербургом и Чэнду, которое приурочено к торжествам по случаю празднования китайского нового года.

Перспективным направлением Полтавченко назвал реализацию совместных проектов в сфере образования, культуры и медицины. "У россиян и петербуржцев большой интерес вызывает традиционная китайская медицина. Может кто-то из китайских партнеров заинтересуется инвестированием в создание при нашем онкологическом центре реабилитационного подразделения, где бы могли проводиться совместные исследования", – отметил он.

Губернатор провинции Сычуань отметил, что потенциал отношений между сторонами огромный. Он также поддержал планы по расширению сотрудничества в сферах медицины, образования и культуры, предложил организовать выставку петербургской живописи.

"Переговоры завершились подписанием соглашения о сотрудничестве между правительствами Санкт-Петербурга и провинции Сычуань. Также был подписан меморандум о сотрудничестве между городским онкологическим центром Санкт-Петербурга и онкологическим центром провинции Сычуань", — отмечается в сообщении.