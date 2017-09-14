Iraqi Airways 17 сентября начнет летать в Россию после 13-летнего перерыва

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково. Архивное фото

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Иракская авиакомпания Iraqi Airways 17 сентября совершит первый за 13 лет рейс из Багдада в Москву, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Внуково".

Ранее Росавиация сообщала, что с сентября РФ и Ирак могут возобновить регулярное авиасообщение после 13-летнего перерыва.

"Семнадцатого сентября Iraqi Airways прилетит во "Внуково", — рассказал представитель воздушной гавани.

Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году из-за недостаточного уровня обеспечения безопасности полетов.