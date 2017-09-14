Правительство одобрило проект об использовании в 2018 году остатков бюджета

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрил законопроект об особенностях использования в 2018 году остатков федерального бюджета, следует из опубликованных на сайте кабинета министров решений.

При этом Минфину поручено при подготовке документа к рассмотрению в ГД во втором чтении внести в него положения, уточняющие сроки распределения правительством субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов.

Проект закона "о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ" разработан Минфином в целях создания правовых условий для подготовки законопроекта о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Документом предлагается закрепить особенности использования в 2018 году остатков средств федерального бюджета, продлив еще на один год действие установленных на 2017 год правовых оснований для возможности направления остатков средств федерального бюджета на начало 2018 года на ряд целей.

В частности, на увеличение бюджетных ассигнований для реализации решений президента и правительства по некоторым направлениям, оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2017 году производились с применением казначейского обеспечения обязательств, а также на увеличение резервного фонда кабмина за счет переноса всех других ("не связанных") остатков 2017 года.

Предусмотренные законопроектом меры позволят направлять в 2018 году средства от возврата остатков субсидий на увеличение резервного фонда правительства. Предлагается также пролонгировать на один год действие дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Помимо этого, кабмин утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за первое полугодие и направил его в ГД, Совет федерации и Счетную палату.