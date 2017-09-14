Уголовное дело не отразится на проектах в Петербурге, заявили в Renaissance

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Проведенные сотрудниками ФСБ обыски в строительной компании Renaissance Construction и заведенное уголовное дело не повлияют на проекты компании в Санкт-Петербурге, заявил в четверг РИА Недвижимость официальный представитель Renaissance.
"Данная ситуация не отразится на проектах, в которых участвует компания. Мы гарантируем, что все взятые обязательства будут выполнены и все объекты будут достроены", — сказал представитель компании.
Ранее в компании сообщили, что Renaissance отрицает обвинения, а также подчеркнули, что уголовное дело никак не связано со строительством "Лахта-центра".
Международная строительная компания Renaissance Construction, входящая в турецкий холдинг Rönesans, в 2014 году была выбрана генподрядчиком строительства в Петербурге общественно-делового высотного комплекса "Лахта-центр" для "Газпрома". Сдача небоскреба намечена на 2018 год.
Кроме того, Renaissance участвует в качестве подрядчика в строительстве бизнес-центра Renaissance Fontanka, а также входит в число инвесторов города-спутника "Южный" —проекта по комплексному освоению территории в Пушкинском районе Петербурга.