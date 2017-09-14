Власти подписали с ExxonMobil мировое соглашение по "Сахалину-1"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти РФ и компания ExxonMobil подписали мировое соглашение по налоговому спору вокруг проекта "Сахалин-1", сообщает пресс-служба Минфина РФ.

"12 сентября было подписано мировое соглашение между Россией и компанией ExxonMobil в рамках судебного разбирательства по иску о взыскании денежных средств по соглашению о разделе продукции по проекту "Сахалин-1". Стороны достигли взаимовыгодного компромисса", — говорится в сообщении.

От имени Российской Федерации мировое соглашение подписал министр финансов Антон Силуанов, отметили в пресс-службе. При этом представитель пресс-службы ExxonMobil также сообщил РИА Новости, что мировое соглашение было достигнуто. "Детали мирового соглашения конфиденциальны", — отметил он.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин сообщил, что правительство РФ договорилось с ExxonMobil о разрешении кризисных вопросов по проекту "Сахалин-1".

ExxonMobil ранее подала в стокгольмский арбитраж иск к России о возмещении части налогов по "Сахалину-1". Компания пыталась добиться для "Сахалина-1" снижения налога на прибыль с 35% до 20% и вернуть переплаченное, по ее мнению, за семь лет. Сумма иска — 637 миллионов долларов.

Оператором шельфового проекта "Сахалин-1", реализующегося на условиях СРП, является структура ExxonMobil — "Эксон Нефтегаз Лимитед" с долей 30%. Другие участники проекта — японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).