Инвесторов в Калужской области поддержат налоговыми льготами

КАЛУГА, 14 сен — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг приняли закон, согласно которому инвесторы, занимающиеся автомобилестроением и увеличивающие локализацию производства, смогут получить продление льгот по налогу на имущество на срок до 12 лет, сообщил РИА Новости представитель управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения аппарата Заксобрания.

"Льготный режим продлят на срок до 12 лет для тех предприятий, которые выпускают двигатели внутреннего сгорания и коробки передач на территории региона. Кроме того, инвесторы достигшие среднегодового уровня локализации не менее 45 процентов получат льготную ставку по налогу на прибыль — она составит 13,5 процента", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день производство автомобилей для экономики Калужской области остается одной из ключевых отраслей, которая оказывает значительное влияние на все основные экономические показатели.

"Мы предоставляем льготы для того, чтобы как можно больше комплектующих производилось на территории области, потому что это дает дополнительные рабочие места для местных жителей, достойную заработную плату и дополнительные налоговые поступления. Мы хотим, чтобы все больше предприятий открывалось на Калужской земле", — сказал председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, комментируя новый закон.