СМИ: глобальное потепление превращает Россию в аграрную сверхдержаву

РИМ, 14 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Мировое изменение климата способствует росту сельхозугодий в России, являясь одним из факторов развития российского аграрного сектора, пишет в четверг итальянская газета La Stampa.

Издание напоминает, что за минувший финансовый год (с июля 2016 по июнь 2017) Россия экспортировала 27,8 миллиона тонн пшеницы, а в следующем году, по оценкам минсельхоза США, российский экспорт пшеницы может достичь 31,5 миллиона тонн, что может помочь удержать мировое лидерство по данному показателю. Общее производство зерна может достигнуть 80 миллионов тонн по сравнению с 73 миллионами в прошлом году.

"Но что спровоцировало этот бум экспорта российской пшеницы? Прежде всего, глобальное потепление, которое ведет к увеличению посевных площадей в северном направлении. Подсчитано, что с конца 80-х годов температуры в районах выращивания зерновых в Европе и Азии к 2020 году вырастут на 1,8 градуса, а к 2050 — на 3,9 градуса", — пишет итальянская газета, ссылаясь на данные агентства Bloomberg.

Этот фактор вкупе с технологическим прогрессом должен привести к росту посевных площадей на 140 миллионов акров, которые перестали использовать после распада СССР, говорится в статье.

Климатические изменения помогают России и в другом отношении — пока американские и австралийские производители страдают от затяжной засухи, Россия завоевывает азиатские рынки, начав экспорт пшеницы в Нигерию, Бангладеш и Индонезию. Основным преимуществом в этом случае стала более низкая цена российского зерна по сравнению с европейским и американским.

"Возможно, однажды … зерно заменит углеводороды в качестве основного источника прибыли России. В действительности Кремль рассчитывает на развитие науки и технологии, больше чем на посевные площади — об этом ранее объявил Путин. Конечно, технологии смогут и должны содействовать производству сельхозпродукции и продовольствия в целом, но, несмотря на многочисленные заявления о самодостаточности в свете санкционной "войны" с Западом, Россия продолжает в большой степени зависеть от зарубежных поставок продовольствия", — отмечает La Stampa.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры.