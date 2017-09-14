В Китае сертифицируют вертолет Ми-171 с новым двигателем

Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на МАКС-2017. Архивное фото

Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на МАКС-2017. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Вертолеты России" подали заявку авиавластям Китая на сертификацию вертолета Ми-171 с двигателем ВК-2500, говорится в сообщении компании.

"Холдинг "Вертолеты России" инициировал процесс сертификации вертолета Ми-171, оснащенного двигателями ВК-2500-03, в Китае. Соответствующая заявка направлена в адрес авиационных властей Китайской Народной Республики", — отмечается в сообщении.

Необходимость признания сертификата типа Ми-171, оснащенного усовершенствованными двигателями ВК-2500-03, в КНР вызвана высоким интересом со стороны китайских заказчиков к этим вертолетам. Внедрение данных двигателей на Ми-171 осуществлялось с учетом высокой потребности эксплуатантов и потенциальных заказчиков в расширении диапазона эксплуатации вертолета и повышении его ключевых летно-технических характеристик.

"Применение двигателей ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 особенно актуально для выполнения работ с использованием внешней подвески в условиях высокогорья и жаркого климата. Признание Управлением гражданской авиации КНР сертификата типа вертолета Ми-171 с новым двигателем позволит нам повысить конкурентоспособность на китайском рынке", — заявил в ходе выставки China Helicopter Expo генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Впервые сертифицированный вертолет Ми-171, оснащенный двигателями ВК-2500-03, был представлен в 2016 году в рамках выставки China International Aviation & Aerospace Exhibition.

Ми-171 может быть использован для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенного комфорта, пассажирских перевозок, транспортировки грузов массой до 4000 килограммов в кабине и на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения. Ранее на машинах данного типа устанавливался двигатель ТВ3-117ВМ. Применение ВК-2500-03 на Ми-171 обеспечит повышение грузоподъемности, статического и динамического потолка полета.