В Китае сертифицируют вертолет Ми-171 с новым двигателем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Вертолеты России" подали заявку авиавластям Китая на сертификацию вертолета Ми-171 с двигателем ВК-2500, говорится в сообщении компании.
Необходимость признания сертификата типа Ми-171, оснащенного усовершенствованными двигателями ВК-2500-03, в КНР вызвана высоким интересом со стороны китайских заказчиков к этим вертолетам. Внедрение данных двигателей на Ми-171 осуществлялось с учетом высокой потребности эксплуатантов и потенциальных заказчиков в расширении диапазона эксплуатации вертолета и повышении его ключевых летно-технических характеристик.
Впервые сертифицированный вертолет Ми-171, оснащенный двигателями ВК-2500-03, был представлен в 2016 году в рамках выставки China International Aviation & Aerospace Exhibition.
Ми-171 может быть использован для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенного комфорта, пассажирских перевозок, транспортировки грузов массой до 4000 килограммов в кабине и на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения. Ранее на машинах данного типа устанавливался двигатель ТВ3-117ВМ. Применение ВК-2500-03 на Ми-171 обеспечит повышение грузоподъемности, статического и динамического потолка полета.