Все на стресс-тестирование: ЦБ пристальнее присмотрится к крупным банкам

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Последние события на российском банковском рынке оказались столь резонансными, что потребовали разъяснений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заверила банковское сообщество в том, что ситуация находится под контролем и регулятор не ослабит контроль за сектором, а в некоторых случаях — даже усилит.

Выступая на банковском форуме Ассоциации "Россия" в Сочи, председатель ЦБ объяснила, почему банк "Югра" оказалось невозможно спасти, а банк "Открытие" получил шанс на продолжение работы.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия". С 2018 года банк возглавит Михаил Задорнов, покидающий пост главы "ВТБ 24".

Страховой случай с банком "Югра", входившего в топ-30 крупнейших российских банков, у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

"Часто задают вопрос, почему у "Югры" отозвали лицензию, а "Открытие" санировали. Первое — "Югра" не является системно значимым банком, "Открытие" — является, это один из крупнейших банков в стране", — подчеркнула она. Ситуация в "Открытии" отражается на многих банках в РФ, а также на пенсионных фондах и страховых организациях, в отличие от банка "Югра", который даже в случае докапитализации не стал бы жизнеспособным, заявила Набиуллина.

"Открытие" — не "Югра"

Отзыв лицензии у банка "Югра" стал закономерным итогом действий его владельцев, банк не выжил бы даже при докапитализации, этот кейс нельзя сравнивать с банком "Открытие", заявила Набиуллина.

"В середине года мы приняли решение сначала о введении временной администрации, а затем отзыве лицензии у банка "Югра". Этот кейс один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников, которые создали карманный банк для финансирования, прежде всего, своих проектов, но при этом активно, в случае "Югры" — крайне агрессивно — обходили и ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков", — сообщила она.

Кредитный портфель банка "Югра" был низкого качества, а большая часть залоговых обеспечений была оформлена с признаками завышения стоимости. Предложенный собственниками план спасения не соответствовал требованиям законодательства и, более того, предполагал долгосрочное десятилетнее субсидирование государством, по сути, — бизнес-проектов группы частных лиц в отдельных секторах. Поэтому отзыв лицензии стал закономерным итогом действий собственников и менеджеров банка, пояснила глава регулятора.

"При всех изъянах и рискованности бизнес-модели "Открытия", она может быть вылечена, починена и развиваться. Но тем не менее, бизнес-просчеты в "Открытии" привели к тому, что банк не мог далее самостоятельно сохранять финансовую устойчивость и Центральный банк был вынужден вмешаться", — рассказала Набиуллина.

При этом негативный эффект от санации "Открытия" на банковский сектор был минимальный, заявила она. По ее словам, оттока вкладов из других банков не происходит. Рынок акций практически не отреагировал на это событие.

"Таким образом, перерастания проблем одного крупного банка в системную проблему удалось избежать, но из этой истории, конечно, необходимо делать выводы и менять политику таким образом, чтобы в будущем минимизировать вероятность повторения подобных случаев", — отметила Набиуллина.

То есть, банковский бизнес в России должен быть именно банковским, а не инвестиционным, при этом риски на бизнес собственников и менеджмента кредитных организаций необходимо жестко ограничивать, предупредила глава регулятора.

"Риски на бизнес собственников и менеджмента надо жестко ограничивать и не пытаться обманывать регулятора через запутанные схемы владения и неформальные договоренности… Если собственники банков хотят заниматься иным бизнесом, пусть его финансируют не из средств вкладчиков своих же банков, а то получается у нас асимметричное распределение "вершков" и "корешков", — сравнила она.

"Если бизнес успешен, владельцы богатеют, если нет, то АСВ должно выплачивать вкладчикам страховое возмещение. Такой подход для нас, конечно, неприемлем", — указала Набиуллина.

Бонусам бой

Регулятор хочет получить право откладывать выплату бонусов и дивидендов в проблемных банках, сообщила глава Банка России, напомнив, что рискованное поведение менеджмента банка "Открытие" привело к необходимости санации банка средствами ЦБ. ЦБ планирует в суде оспорить выплаты бонусов менеджменту банка "Открытие", уплаченных в первом полугодии 2017 года, указала она.

"Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов. Поэтому мы считаем, что ограничения по выплате бонусов и дивидендов проблемных банков оправданы, и считаем целесообразным этот вопрос ставить", — пояснила глава регулятора.

"В этом отношении имеет смысл рассмотреть вопрос о материальных стимулах по снижению уровня по принятию на себя рисков менеджерами банков, а именно, чтобы регулятор мог откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы, до исправления таких проблем", — заявила Набиуллина.

Банковский надзор в России не должен подменять собой менеджмент и собственников банка, а также принимать решения по конкретным операциям и нести за них ответственность, предупредила она.

"В конце концов, если деятельность менеджеров приводит к тому, что банк уходит с рынка или санируется с использованием государственных денег, то вряд ли работу менеджмента банка можно признать эффективной и достойной бонусов", — заметила Набиуллина.

Все на стресс-тестирование



История с банками "Югра" и "Открытие" не пройдет бесследно для остальных. Банк России до конца 2017 года проведет полную оценку качества системы управления рисков и оценки достаточности капитала крупнейших банков с активами выше 500 миллиардов рублей, остальные банки проверит в 2018 году, заявила Эльвира Набиуллина.

По данным "РИА Рейтинг" на 1 августа 2017 года, активы в сумме более 500 миллиардов рублей имеет 21 российский банк, во главе с "тройкой" госбанков — Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком с активами в 23,7 триллиона рублей, 9,6 триллиона рублей и 5,6 триллиона рублей соответственно. Следом идут "ВТБ 24", Россельхозбанк, Альфа-банк, банк НКЦ, "ФК Открытие", МКБ, Промсвязьбанк, Бинбанк, Юникредитбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, банк "Россия", "Рост-банк", "БМ-банк", Совкомбанк, банк "Санкт-Петербург", Мособлбанк и банк "Уралсиб".

"До конца текущего года Банк России проведет полную оценку качества системы управления рисков и оценки достаточности капитала у крупнейших кредитных организаций. Банк России оценит качество процедур кредитных организаций, как они управляют рисками и как они планируют объем капитала, который позволил бы банкам покрывать все принятые и потенциальные риски, объем которых должен определяться с учетом стресс-тестирования", — сообщила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ заявила, что регулятор по итогам стресс-тестов крупнейших банков может индивидуально повысить требования к достаточности их капитала.

"Если мы выявим, что объем имеющегося капитала у банка недостаточен для покрытия принятых рисков или недостаточен уровень и качество процедур риск-менеджмента, и в перспективе банк может столкнуться с нехваткой капитала, то для таких организаций будут устанавливаться индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала. Это принципиально новый для нашей системы подход к надзорным действиям", — указала Набиуллина.

Надзорные требования будут предъявляться не постфактум, после обнаружения проверкой фактических нарушений, а превентивно, если ЦБ констатируют низкое качество управления рисками в кредитной организации. Банк России также может применять и другие серьезные меры надзорного реагирования, например, ограничение и запрет на осуществление отдельных операций при нарушении кредитной организацией индивидуально установленных повышенных нормативов, рассказала председатель ЦБ.

"Все остальные кредитные организации будут подвергнуты такой оценке в следующем 2018 году", — сказала глава регулятора.

По данным ЦБ РФ на 1 сентября в России работают 576 банков, 44 из которых являются некоммерческими кредитными организациями (НКО).