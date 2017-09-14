В Минсельхозе рассказали о мерах стабилизации рынка зерна

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сочетание интервенций и поддержки экспорта российского зерна может сбалансировать ситуацию на рынке, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Сегодня министерство сельского хозяйства пошло глубже, и мы в параллели отрабатываем механизм возмещения части понесенных затрат на транзит нашего зерна на площадки для потенциального экспорта. Это очень важно. Если два механизма сработают одновременно, я думаю, что мы сможем сбалансировать ситуацию на рынках страны и иметь справедливую стоимость зерна для наших аграрных предприятий", — сообщил замминистра.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев в среду сообщил, что способ стабилизации внутренних цен на зерно в России определится в начале октября, пока по-прежнему рассматриваются несколько вариантов, включая традиционный выкуп в интервенционный фонд и субсидирование железнодорожных перевозок.
Ранее в интервью РИА Новости Ткачев сообщил, что для стабилизации внутрироссийских цен на зерно нужно "убрать" с рынка 3 миллиона тонн зерна. В том числе рассматривается вариант 100-процентного субсидирования железнодорожных перевозок зерна с Урала, Поволжья и других регионов в южные порты, чтобы стимулировать экспорт.