В Минсельхозе рассказали о мерах стабилизации рынка зерна

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сочетание интервенций и поддержки экспорта российского зерна может сбалансировать ситуацию на рынке, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Он отметил, что зерновые интервенции, безусловно, "очень нужный, важный механизм", но министерством рассматриваются и другие направления господдержки в этой сфере.

"Сегодня министерство сельского хозяйства пошло глубже, и мы в параллели отрабатываем механизм возмещения части понесенных затрат на транзит нашего зерна на площадки для потенциального экспорта. Это очень важно. Если два механизма сработают одновременно, я думаю, что мы сможем сбалансировать ситуацию на рынках страны и иметь справедливую стоимость зерна для наших аграрных предприятий", — сообщил замминистра.

При этом он полагает, что нужна срочная переориентация мер господдержки для того, чтобы "спровоцировать аграриев на глубокую переработку зерна". "И сегодня подготовлена реформа в этом направлении. Мы будем поэтапно вводить повышенное качество зерна, и меры господдержки будут выделяться только тем сельхозпредприятиям, которые двигаются в этом направлении, поскольку это стратегическая задача для АПК", — подчеркнул Лебедев.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев в среду сообщил, что способ стабилизации внутренних цен на зерно в России определится в начале октября, пока по-прежнему рассматриваются несколько вариантов, включая традиционный выкуп в интервенционный фонд и субсидирование железнодорожных перевозок.

Ранее в интервью РИА Новости Ткачев сообщил, что для стабилизации внутрироссийских цен на зерно нужно "убрать" с рынка 3 миллиона тонн зерна. В том числе рассматривается вариант 100-процентного субсидирования железнодорожных перевозок зерна с Урала, Поволжья и других регионов в южные порты, чтобы стимулировать экспорт.