Центробанк намерен развивать конкуренцию среди банков, в том числе в Москве

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. ЦБ РФ включил конкуренцию на финансовом рынке в свои стратегические цели и намерен развивать ее среди банков, в том числе в Москве, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на банковском форуме "Банки России XXI века" в Сочи.
По словам Набиуллиной, ЦБ планирует тесно взаимодействовать по данному направлению с Федеральной антимонопольной службой России, поскольку конкурентная среда является необходимым условием для эффективного функционирования и развития финансового рынка.
Согласно результатам исследования, добавила председатель ЦБ РФ, ярко выраженным трендом сегодня является географическая концентрация головных офисов кредитных организаций в Москве.
"Доля российских банков, имеющих головные офисы в Москве, превышает 50%. То, что в Московском регионе количественные показатели конкуренции находятся на приемлемом уровне, качество конкуренции не столь высоко, как казалось бы. При большом количестве работающих банков в регионе, реальной властью обладают единицы. Все это свидетельствует о том, что даже московский рынок требует внимания и мер, направленных на улучшение конкурентной среды. Одновременно мы видим ряд регионов, почти пустых, в основном это депрессивные регионы, где банков и банковских офисов очень мало", — подчеркнула Набиуллина.
Еще один вывод из исследований, добавила председатель Банка России, — политика очищения банковского сектора не приводит к снижению конкуренции. Вывод с рынка слабых и недобросовестных игроков приводит к тому, что увеличивается число участников рынка, которые обладают рыночной властью, также он приводит к устранению тех бизнес-моделей, конкурировать с которыми законопослушный бизнес не в состоянии, что создает предпосылки для привлечения качественного капитала в банковский сектор.
Меры для развития конкуренции
Для развития конкуренции необходимо предпринять рад шагов. Первое, заявила Набиуллина, это завершение процесса очищения банковской системы, повышение эффективности надзора, в том числе развитие поведенческого надзора.