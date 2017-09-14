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Экономика

Центробанк намерен развивать конкуренцию среди банков, в том числе в Москве

13:5814.09.2017
(обновлено: 14:00 14.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. ЦБ РФ включил конкуренцию на финансовом рынке в свои стратегические цели и намерен развивать ее среди банков, в том числе в Москве, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на банковском форуме "Банки России XXI века" в Сочи.

По словам Набиуллиной, ЦБ планирует тесно взаимодействовать по данному направлению с Федеральной антимонопольной службой России, поскольку конкурентная среда является необходимым условием для эффективного функционирования и развития финансового рынка.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Набиуллина рассказала о переходе банков на пропорциональное регулирование
Основным ориентиром для Центробанка, по словам Набиуллиной, является создание стабильной и прозрачной конкурентной среды. Это означает справедливое ценообразование, распределительную эффективность рынка, защиту и удовлетворенность клиентов финансовых организаций.

Согласно результатам исследования, добавила председатель ЦБ РФ, ярко выраженным трендом сегодня является географическая концентрация головных офисов кредитных организаций в Москве.

"Доля российских банков, имеющих головные офисы в Москве, превышает 50%. То, что в Московском регионе количественные показатели конкуренции находятся на приемлемом уровне, качество конкуренции не столь высоко, как казалось бы. При большом количестве работающих банков в регионе, реальной властью обладают единицы. Все это свидетельствует о том, что даже московский рынок требует внимания и мер, направленных на улучшение конкурентной среды. Одновременно мы видим ряд регионов, почти пустых, в основном это депрессивные регионы, где банков и банковских офисов очень мало", — подчеркнула Набиуллина.

Еще один вывод из исследований, добавила председатель Банка России, — политика очищения банковского сектора не приводит к снижению конкуренции. Вывод с рынка слабых и недобросовестных игроков приводит к тому, что увеличивается число участников рынка, которые обладают рыночной властью, также он приводит к устранению тех бизнес-моделей, конкурировать с которыми законопослушный бизнес не в состоянии, что создает предпосылки для привлечения качественного капитала в банковский сектор.

Меры для развития конкуренции

Для развития конкуренции необходимо предпринять рад шагов. Первое, заявила Набиуллина, это завершение процесса очищения банковской системы, повышение эффективности надзора, в том числе развитие поведенческого надзора.

Эльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме Банки России – XXI век в Сочи. 14 сентябя 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Набиуллина призвала жестко ограничивать риски для бизнеса российских банков
"Поведенческий надзор — это в определенном смысле набор деятельности Центрального Банка. Он направлен на создание условий, в которых участники финансового рынка вынуждены предоставлять потребителю исчерпывающую информацию о приобретаемом продукте с одной стороны и предлагать потребителю те продукты, которые ему действительно нужны, не навязывать ему то, что создает риски. Поведенческий надзор нацелен повысить не только удовлетворенность потребителя финансового сектора, но и помочь сделать ему правильный конкурентный выбор в пользу наилучшего предложения", — уточнила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме Банки России – XXI век в Сочи. 14 сентябя 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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В ЦБ считают Ассоциацию "Россия" эффективной площадкой для работы с банками
Второе направление, продолжила председатель Банка России, — это пропорциональное регулирование банковской системы. Примеры отдельных регионов говорят о том, что в эффективной конкурентной среде игроки разных типов, разных размеров находят свои ниши, что, в конечном итоге, улучшает в целом насыщение региональной экономики и финансового ресурса. Пропорциональное регулирование, по мнению ЦБ, является одним из ключевых факторов стимулирования и кредитования малого и среднего бизнеса. В дальнейшем, как рассчитывает Банк России, для этой категории клиентов расширится доступ к финансовым ресурсам, банковские продукты будут в большей степени адаптированы к запросам предпринимателей.

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