Тюменские аграрии собрали миллион тонн зерна

ТЮМЕНЬ, 14 сен — РИА Новости. Аграрии Тюменской области убрали 40% площадей посевов зерновых культур, урожай на сегодняшний день составил миллион тонн зерна, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Урожай зерновых культур в Тюменской области по итогам уборочной кампании 2016 года составил около 1,3 миллиона тонн.

"На сегодняшний день обмолот зерновых и зернобобовых культур на территории Тюменской области завершило 72 сельскохозяйственных предприятия, в основном это организации с небольшими посевными площадями, а 47 из них — крестьянско-фермерские хозяйства", — сказал собеседник агентства.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил аграриев региона с высокими показателями урожайности и достижением значимого рубежа в миллион тонн зерна.

"Безусловно, этому помогли профессионализм и слаженные действия всех специалистов отрасли. Уверен, что ваши знания и опыт, целеустремленность и готовность преодолевать трудности позволят и в нынешних непростых погодных условиях успешно завершить работы", — сказал глава региона.

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