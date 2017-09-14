Товарооборот между КНР и Татарстаном вырос в 1,75 раза в первом полугодии

КАЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан уделяет особое внимание расширению сотрудничества с китайскими партнерами, в первом полугодии 2017 года татарстано-китайский товарооборот вырос в 1,75 раза, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в четверг встретился с министром промышленности и информатизации КНР Мяо Вэем, который прибыл в Казань для участия во втором заседании российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

"Мы дорожим нынешним высоким уровнем отношений с Китаем и уделяем особое внимание расширению наших всесторонних контактов, которые направлены на укрепление дружбы и взаимодействия между Российской Федерацией и КНР. Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. По итогам прошлого года татарстано-китайский товарооборот вырос в 1,4 раза и составил 372 миллиона долларов. В первом полугодии 2017 года наша торговля выросла уже в 1,75 раза", — цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Минниханов подчеркнул, что российско-китайские отношения носят характер всестороннего стратегического сотрудничества: поддерживается постоянный политический диалог на высшем уровне, страны имеют единые позиции по актуальным международным и региональным вопросам. Большое значение придается развитию связей между российскими регионами и китайскими провинциями.

Президент Татарстана напомнил, что сегодня в Пекине действует торгово-экономическое представительство республики, в Казани работает генеральное консульство КНР. Подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских провинций, компаний и вузов, совместно с китайскими партнерами в Татарстане реализованы несколько крупных проектов. Например, в Менделеевске при участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации построен комплекс по производству минеральных удобрений "Аммоний". Корпорация Haier запустила в Татарстане предприятие по выпуску холодильников и планирует в перспективе открыть на территории республики индустриальный парк. С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития ведется работа над созданием совместного предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ "Алабуга".

Помимо этого Минниханов отметил хорошие перспективы для развития сотрудничества между Татарстаном и Китаем в области нефтехимии, машиностроения, информатизации, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, науки, образования, туризма и других отраслях.

Мяо Вэй отметил важность сотрудничества Татарстана с Китаем для развития двусторонних российско-китайских отношений.

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