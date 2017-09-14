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Экономика

На саммите в Нижнем Новгороде подпишут соглашения на 28 млрд рублей

13:0814.09.2017
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкНижний Новгород. Архивное фотоНижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен – РИА Новости. Шестой международный бизнес-саммит, в рамках которого будут обсуждаться перспективы создания цифровой экономики России и подписаны соглашения о реализации в регионе инвестпроектов почти на 28 миллиардов рублей, открылся в четверг в Нижнем Новгороде.

"В этом году программа очень насыщенная — будет проведено более 70 конгрессных мероприятий, в которых примут участие свыше 12 тысяч человек… Зарубежные участники проявляют все больший интерес к нашему форуму. Если в прошлом году в нем приняли участие 28 государств, то в этом году география значительно расширилась — шестой международный бизнес-саммит принимает гостей из 34 зарубежных стран и 37 субъектов РФ", — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на открытии саммита.

По его словам, многочисленные встречи с российскими и зарубежными инвесторами позволяют с уверенностью сказать, что "бизнес интересуется Нижегородской областью и хочет создавать здесь новые предприятия". "Наша основная задача путем таких диалогов, которые будут проходить и в эти дни, найти точки соприкосновения, представить инвесторам лучшие комфортные условия", — отметил губернатор.

Он также сообщил, что для области этот бизнес-саммит является одним из приоритетных мероприятий. "Мы черпаем отсюда лучшие практики по улучшению инвесклимата, а также собираем отзывы от инвесторов", — пояснил Шанцев.

Глава региона выразил уверенность, что выработанные здесь предложения и практические рекомендации будут способствовать формированию комфортного инвестклимата и созданию условий для экономического прорыва.

Цифровая экономика

После официальной церемонии открытия саммита началось пленарное заседание, темой которого станет цифровая экономика. Планируется, что эксперты обсудят перспективы и сложности ее создания в России.

По словам заместителя министра информационных технологий Нижегородской области Андрея Боцманова, в конце июля была утверждена федеральная целевая программа цифровизации отечественной экономики, которая "затрагивает практически все ключевые отрасли и направлена на улучшение качества жизни населения". Первое публичное обсуждение федеральной программы с региональным бизнес-сообществом состоится именно в Нижегородской области, отметил он.

Замминистра также сообщил, что в первый день работы саммита состоится круглый стол "Блокчейн технологии и криптовалюты для новой экономики". "Пригласили спикеров, кто серьезно погружен в тему блокчейна, представителей бизнес-сообщества, IТ-компаний", — добавил Боцманов.

Также в рамках бизнес-саммита в четверг пройдет круглый стол "Промышленные кластеры, как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки", на нем состоится презентация автомобилестроительного промышленного кластера Нижегородской области. Кроме того, будут представлены совместные проекты участников кластера, претендующие на возмещение затрат из федерального бюджета.

В пятницу будут проведены круглые столы на темы: "Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов – опыт реализации и дальнейшие перспективы", "Перспективы развития скоростного, пассажирского и вспомогательного флотов России – возможности предприятий судостроительной промышленности региона. Проблемы локализации производства судового оборудования и комплектующих на территории Российской Федерации", а также по созданию ТОСЭР.

Соглашения об инвестпроектах

Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова сообщила, что за два дня работы бизнес-саммита планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве в реализации инвестпроектов между региональным правительством и компаниями-инвесторами. Общий объем инвестиций по ним — около 28 миллиардов рублей, количество создаваемых рабочих мест – почти 3 тысячи.

По информации министерства, среди этих инвестпроектов – строительство солеперерабатывающего завода в Ковернинском районе компанией "Соль Руси", создание завода по выпуску дизельного топлива и отвечающих стандартам Евро-5 бензинов в Дзержинске, производства по выпуску штампованных деталей для автомобильной промышленности.

"Также планируется подписание соглашений между управлением государственной службы занятости населения Нижегородской области и пятью крупными нижегородскими компаниями. Предметом соглашения является содействие работодателям в подборе и переквалификации сотрудников", — добавила Пивоварова.

Культурная программа

В четверг открылась выставка фотографий "Родом из Нижнего", посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького. Экспозиция размещена в Главном ярмарочном доме Нижегородской ярмарки, где будут проходить мероприятия бизнес-саммита.

Фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Горького, проводится впервые. Для создания экспозиции используются материалы фондового собрания Государственного музея А.М.Горького и Нижегородского государственного академического театра драмы имени М.Горького.

Кроме того, 14-16 сентября с 12.00 до 19.00 мск в рамках бизнес-саммита на территории Нижегородской ярмарки будет проходить международный фестиваль народных художественных промыслов "Секреты мастеров", в котором будут участвовать восемь предприятий. Например, в отдельном шатре будет представлена "Хохломская роспись". И гости праздника смогут принять участие в тематических мастер-классах, а также приобрести изделия. Помимо этого, на территории ярмарки появятся настоящая кузница и хлебная печь — нижегородцы и участники саммита смогут попробовать себя в мастерстве выпекания хлеба и ковке изделий.

Также на территории Нижегородской ярмарки будет работать фермерский рынок, где каждый желающий сможет попробовать и купить сыры, пряники, шоколад, хлеб, рядом расположится чайная поляна с дегустацией различных сортов чая и меда.

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