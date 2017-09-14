"Швабе" приступает к производству инструментов тонкого шлифования оптики

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На предприятии холдинга "Швабе" — Научно-производственном объединении "Оптика" (НПО "Оптика") — создано новое подразделение, которое будет производить высокотехнологичные алмазные инструменты для тонкого шлифования различных оптических деталей, сообщает пресс-служба холдинга.

Для организации производственного процесса полного цикла было закуплено современное высокотехнологичное оборудование: гидравлический пресс, автоматический пресс холодного прессования, станок горячего прессования в вакууме, шлифовальное оборудование, смеситель для сыпучих материалов, камерные электропечи, сушильную камеру и другие. Подразделение сможет производить до пяти тысяч изделий в месяц. Начало серийного производства запланировано на октябрь текущего года.

"Мы занимаемся изготовлением алмазного инструмента для тонкого шлифования различных оптических деталей с 80-х годов XX века. В последнее время в нашей отрасли стало активно применяться не только стекло, но и разнообразные кристаллические материалы, требующие особого подхода и инструмента в ходе обработки. В рамках программы импортозамещения мы создали подразделение, где будут производиться различные высокотехнологичные изделия для шлифования оптических деталей", — сказал генеральный директор "Оптики" Сергей Кузнецов.