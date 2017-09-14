Сбербанк: интерес к потребительским кредитам выходит на докризисный уровень

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Интерес россиян к потребительским кредитам почти вышел на докризисный уровень, говорится в сообщении Сбербанка по результатам анализа собственной статистики за минувшее лето.

"Летом этого года интерес россиян к потребительским кредитам практически вышел на докризисный уровень. По итогам трех летних месяцев 2017 года объём выдач потребительских кредитов Сбербанка составил порядка 264 миллиардов рублей, что сопоставимо с докризисным летним периодом 2014 года, когда было выдано около 274 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении кредитной организации слова управляющего директора дивизиона "Занять и сберегать" Сергея Широкова.

Наибольшее количество кредитов – 93,5 миллиарда рублей, по данным Сбербанка, было выдано в августе, что является рекордом месячных выдач за последние три года.

"Результат последнего летнего месяца обеспечило выгодное акционное предложение Сбербанка с фиксированными процентными ставками", — отмечается в сообщении.