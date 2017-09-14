МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" поставит РЖД новейшую железнодорожную светотехнику и другое оборудование, сообщает пресс-служба холдинга.

Представители одного из ведущих предприятий холдинга — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) — приняли участие в сетевом совещании производственного блока инфраструктурного комплекса РЖД. На выставочной площадке мероприятия УОМЗ продемонстрировал изделия для применения на железных дорогах РФ и перспективные разработки для данной отрасли — железнодорожные светофоры, уличный светильник, образец светодиодного знака, а также макет стола со встроенным беспроводным зарядным устройством для купе пассажирского поезда.

"Оценка непосредственного потребителя данной продукции имеет большое значение для нас, как для разработчика и производителя. В рамках встречи состоялся ряд переговоров по возможным поставкам как существующей линейки оборудования, так и перспективных изделий, которые сегодня запускаются в серийное производство. В будущем мы намерены укреплять сотрудничество с РЖД, расширяя область присутствия нашей продукции", — сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

В числе перспективных изделий завод представил две разработки — светооптическую светодиодную систему "Зеленая полоса" (маршрутный указатель) и дальномер для маневровых тепловозов. Испытания новых приборов планируется завершить до конца текущего года.

В пресс-службе напомнили, что партнерство холдинга и РЖД существует на протяжении уже долгих лет. Сегодня светильники и светосигнальное оборудование УОМЗ функционируют на многих участках железных дорог России. В настоящее время "Швабе" обеспечивает более трети российского рынка железнодорожных светофоров. Весной текущего года холдинг стал победителем открытого конкурса на оснащение светотехникой железнодорожных мостов Московского центрального кольца площадью более 20 тысяч квадратных метров.