Набиуллина рассказала о переходе банков на пропорциональное регулирование

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Переход российских банков на пропорциональное регулирование должен быть достаточно плавным и не нарушать существующие бизнес-модели банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме Ассоциации банков России в Сочи.

"Мы считаем, что переход к пропорциональному регулированию должен быть и будет достаточно плавным, и на это ориентирует нас закон", — сказала Набиуллина.

Пропорциональное регулирование предусматривает разделение банков на банки с универсальной и базовой лицензией в зависимости от размера их капитала — от 300 миллионов рублей для базовой лицензии и от 1 миллиарда рублей — для универсальной. При этом лицензии разделяются по перечню допустимых операций и регулятивных требований со стороны Банка России.

По словам Набиуллиной, на 1 сентября 2017 года на базовую лицензию могут претендовать 222 банка. При этом новая система не сломает их действующие бизнес-модели, отметила она. "Практически у всех этих банков объем операций, не предусмотренный законом для банков с базовой лицензией, не превышает 10% актива. Лишь у восьми банков на такие операции приходится более 30% актива. То есть переход к пропорциональному регулированию не будет сопряжен со сломом бизнес-моделей банков", — пояснила Набиуллина.

По оценкам ЦБ, капитал основной части банков, которые могут перейти в категорию банков с базовой лицензией, находится в диапазоне 300-500 миллионов рублей, что составляет около 60%. Однако несколько банков, уже сейчас имеющие капитал более 700 миллионов рублей, при желании смогут получить универсальную лицензию, увеличив собственные средства до необходимого уровня.

"У 13,5% банков с капиталом менее 1 миллиарда рублей показатель превышает 700 миллионов рублей, это означает, что эти банки вполне смогут избрать стратегию наращивания капитала до уровня универсальной лицензии", — подчеркнула председатель ЦБ России.