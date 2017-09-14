Набиуллина призвала жестко ограничивать риски для бизнеса российских банков

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Банковский бизнес в России должен быть именно банковским, а не инвестиционным, при этом риски на бизнес собственников и менеджмента кредитных организаций необходимо жестко ограничивать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме Ассоциации "Россия".

"Я очень надеюсь, что присутствующие здесь банки понимают, что риски на бизнес собственников и менеджмента надо жестко ограничивать и не пытаться обманывать регулятора через запутанные схемы владения и неформальные договоренности. Банковский бизнес должен быть именно банковским, а не инвестиционным", — подчеркнула глава регулятора.

"Если собственники банков хотят заниматься иным бизнесом, пусть его финансируют не из средств вкладчиков своих же банков, а то получается у нас асимметричное распределение "вершков" и "корешков". Если бизнес успешен, владельцы богатеют. Если нет, то АСВ (Агентство по страхованию вкладов — ред.) должно выплачивать вкладчикам страховое возмещение. Такой подход для нас, конечно, неприемлем", — заявила она.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей. А 29 августа ЦБ объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".