Суд начал процедуру банкротства в отношении сына Виктора Черномырдина

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление банка ВТБ о банкротстве Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, и ввел в отношении должника начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд включил задолженность перед банком в размере 304,4 миллиона рублей в реестр требований кредиторов Черномырдина. Финансовым управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Руслан Губайдулин. Суд назначил рассмотрение дела о банкротстве по существу на 20 февраля.