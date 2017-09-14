Николай Любимов: Рязанская область должна выйти на новый уровень развития

РЯЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости. Глава Рязанской области Николай Любимов, одержавший победу на губернаторских выборах 10 сентября, заявил в первом после избрания интервью РИА Новости, что региону необходимо выйти на новый уровень развития: активно привлекать инвестиции, участвовать в федеральных программах, повышать качество и доступность медицинской помощи.

"Людям нужны комфортные современные условия для жизни. Для этого Рязанской области необходимо выходить на новый уровень развития. Основные направления определены долгосрочной стратегией развития области. В основе концепции лежит эколого-экономический подход. В перспективе он должен оказать положительное влияние на демографическую ситуацию, снизить антропогенную нагрузку", — сказал Любимов.

По его словам, у региона есть оптимальные условия для развития аграрного направления, промышленности, малого бизнеса.

"Программа у нас есть. Ее приоритетами является привлечение инвестиций, переход к цифровой экономике, вхождение региона в федеральную программу инновационнотехнологического развития, которая будет реализовываться на основе объединения вузов и предприятий", — считает глава области.

По словам Любимова, у области есть резервы для того, чтобы создать населению как крупных городов, так и районных центров и сельских населенных пунктов "хорошие современные условия для жизни".

"Мы будем работать над развитием территорий, созданием высокоэффективных рабочих мест, повышением качества и доступности медицинской помощи, будем переоснащать и ремонтировать объекты образования и культуры, реконструировать дороги, благоустраивать городскую среду и наши сельские населенные пункты, и, таким образом, формировать комфортную для жизни среду", — сказал Любимов.

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