ЦБ планирует откладывать выплату бонусов и дивидендов в проблемных банках

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. ЦБ хочет получить право откладывать выплату бонусов и дивидендов в проблемных банках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на банковском форуме в Сочи.

"Мы полагаем, что в этом отношении имеет смысл рассмотреть вопрос о материальных стимулах по снижению уровня по принятию на себя рисков менеджерами банков, а именно, чтобы регулятор мог откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы, до исправления таких проблем", — заявила Набиуллина.

В частности, она напомнила, что рискованное поведение менеджмента одного из крупнейших российских банков "Открытие" привело к необходимости санации банка средствами ЦБ.

"В конце концов, если деятельность менеджеров приводит к тому, что банк уходит с рынка или санируется с использованием государственных денег, то вряд ли работу менеджмента банка можно признать эффективной и достойно бонусов", — сказала Набиуллина.

При этом, она подчеркнула, что надзор не должен и не будет подменять собой менеджмент и собственников банка, и не должен принимать решений по конкретным операциям и нести ответственность за них.