Медведев рассчитывает на результативную дискуссию на форуме Kazan Legal

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму президенту Татарстана Рустаму Минниханову, участникам и гостям международного юридического форума Kazan Legal, отметив, что рассчитывает на профессиональную и результативную дискуссию в рамках мероприятия.

Международный юридический форум Kazan Legal открывается в четверг в Казани и соберет известных юристов, топ-менеджеров и консультантов из России, США, Великобритании, Германии, Австрии, Сингапура, Индии и десятков других стран.

"Рад приветствовать вас на Международном юридическом форуме Kazan Legal. Сегодня столица Татарстана стала уникальной дискуссионной площадкой, которая объединила ведущих юристов, представителей власти и бизнеса из разных стран для обсуждения актуальных вопросов развития права и экономики, их взаимосвязи и взаимовлияния", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.

По словам премьер-министра, интерес к этой теме закономерен, поскольку правовая среда может стать ключевым фактором экономического роста, придать новый импульс развитию важнейших отраслей промышленности и укреплению международной кооперации. Как отметил Медведев, есть немало примеров, когда благодаря качественному правовому регулированию улучшается деловой климат, активизируется инвестиционная деятельность, появляются большие возможности для малого и среднего бизнеса, для реализации масштабных инновационных проектов.

"Уверен, обо всем этом вы предметно поговорите на форуме. Рассчитываю, что состоится профессиональная и результативная дискуссия, которая будет интересной и полезной для всех её участников. Поможет обменяться опытом и свежими идеями, установить новые деловые контакты. А ваши рекомендации и предложения получат практическое применение", — говорится в послании.

Медведев пожелал участникам форума плодотворной работы, а зарубежным гостям — ярких впечатлений от пребывания в Казани.