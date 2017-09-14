Медведев рассчитывает на результативную дискуссию на форуме Kazan Legal

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму президенту Татарстана Рустаму Минниханову, участникам и гостям международного юридического форума Kazan Legal, отметив, что рассчитывает на профессиональную и результативную дискуссию в рамках мероприятия.
"Рад приветствовать вас на Международном юридическом форуме Kazan Legal. Сегодня столица Татарстана стала уникальной дискуссионной площадкой, которая объединила ведущих юристов, представителей власти и бизнеса из разных стран для обсуждения актуальных вопросов развития права и экономики, их взаимосвязи и взаимовлияния", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.
"Уверен, обо всем этом вы предметно поговорите на форуме. Рассчитываю, что состоится профессиональная и результативная дискуссия, которая будет интересной и полезной для всех её участников. Поможет обменяться опытом и свежими идеями, установить новые деловые контакты. А ваши рекомендации и предложения получат практическое применение", — говорится в послании.
Медведев пожелал участникам форума плодотворной работы, а зарубежным гостям — ярких впечатлений от пребывания в Казани.