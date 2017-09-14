Москва призвала Евросоюз не политизировать ситуацию вокруг Siemens

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Москва считает непродуктивным политизировать вопрос о поставках турбин Siemens в Крым, санкции в отношении России по этому поводу совершенно неприемлемы, заявил директор Третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев.

"Я бы не стал применительно к данному случаю говорить о скандале. Речь идет о споре хозяйствующих субъектов, который подлежит урегулированию в судебном порядке. Кроме того, мы считаем контрпродуктивным политизировать этот вопрос", — сказал он в интервью, опубликованном в газете "Коммерсант".

"Инициированное Германией в контексте дела Siemens расширение санкционных ограничений, а также раздувание информационной кампании, в рамках которой допускаются заявления фактически о недоговороспособности российских компаний,— совершенно неприемлемые шаги, которые не способствуют цивилизованному решению проблемы. И мы прямо говорим об этом нашим германским партнерам", — добавил дипломат.

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