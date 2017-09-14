Банк "Открытие" может вылечиться и развиваться, считает Набиуллина

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что при всех изъянах бизнес-модели банк "Открытие" может вылечиться и развиваться.

"При всех изъянах и рискованности бизнес-модели "Открытия", она может быть вылечена, починена и развиваться", — сказала она на форуме Ассоциации банков России.

"Но тем не менее, бизнес-просчеты в "Открытии" привели к тому, что банк не мог далее самостоятельно сохранять финансовую устойчивость и Центральный банк был вынужден вмешаться", — добавила она.