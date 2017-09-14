СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Обновленная Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия") станет эффективной площадкой взаимодействия банков и ЦБ РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

"На наш взгляд, очень важно, чтобы рыночные участники, добросовестные, которые своей целью видят долгосрочное успешное развитие своего бизнеса в конкурентных условиях, приняли решение о том, что ассоциация станет площадкой диалога между крупными и малыми банками, помогая находить баланс интересов разных игроков, а также быть эффективной площадкой взаимодействия банков и регулятора", — считает Набиуллина.

Глава регулятора добавила, что это должно стать позитивным фактором для развития конкуренции в банковском секторе.

Ассоциация "Россия" 13 сентября на внеочередном собрании создала президиум ассоциации, который будет оперативно отвечать на современные вызовы, стоящие перед ассоциацией. Президиум будет исполнять функцию совета банков и собираться раз в месяц. Члены Ассоциации "Ро­ссия" также назначили новым пр­езидентом ассоциации бывшего первого зам­преда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, а экс-г­лаву ассоциации Акса­кова — председателем совета ассоциации.