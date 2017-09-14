СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Обновленная Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия") станет эффективной площадкой взаимодействия банков и ЦБ РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
Глава регулятора добавила, что это должно стать позитивным фактором для развития конкуренции в банковском секторе.
Ассоциация "Россия" 13 сентября на внеочередном собрании создала президиум ассоциации, который будет оперативно отвечать на современные вызовы, стоящие перед ассоциацией. Президиум будет исполнять функцию совета банков и собираться раз в месяц. Члены Ассоциации "Россия" также назначили новым президентом ассоциации бывшего первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, а экс-главу ассоциации Аксакова — председателем совета ассоциации.