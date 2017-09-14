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Экономика

"Дочка" Apple выиграла спор с таможней по поводу "умных часов"

10:0714.09.2017
(обновлено: 10:13 14.09.2017)
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© AP Photo / Invision for Apple/ Ryan EmberleyПокупатель примеряет часы Apple Watch. Архивное фотоПокупатель примеряет часы Apple Watch. Архивное фото
© AP Photo / Invision for Apple/ Ryan Emberley

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судебная коллегия Верховного суда РФ по экономическим спорам признала незаконными три решения Центрального таможенного управления ФТС России об изменении таможенной классификации "умных часов" Apple Watch, сообщили РИА Новости в суде.

Данными решениями ЦТУ от 13 ноября 2015 года устройства были классифицированы как наручные часы, за ввоз которых таможенная ставка доходит до 10%, в то время как ранее "умные часы" классифицировались как устройства для передачи данных, ввоз которых ввозной пошлиной не облагается. Судебная коллегия ВС РФ 13 сентября, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Эппл Рус", российского подразделения корпорации Apple, отменила судебные акты трех нижестоящих, ранее отказавшихся признать выводы ФТС незаконными.

Как ранее пояснили представители ФТС в суде, устройства были отнесены к часам, поскольку одним из основных компонентов Apple Watch является компонент отсчета времени, при этом он не обязательно должен быть в виде часового механизма. По словам же представителей Apple, устройство является многофункциональным, и выделить его основной компонент невозможно, скорее оно должно относиться к микропроцессорам.

Презентация новинок Apple
© AFP 2017 / Josh EdelsonПрезентация новой продукции Apple прошла 12 сентября в "подземном театре Стива Джобса" на территории штаб-квартиры компании в Калифорнии.Девушка тестирует новый iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
Презентация новой продукции Apple прошла 12 сентября в "подземном театре Стива Джобса" на территории штаб-квартиры компании в Калифорнии.
© REUTERS / Stephen LamГлавным событием вечера стало представление нового смартфона-флагмана компании iPhone X.Презентация телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Главным событием вечера стало представление нового смартфона-флагмана компании iPhone X.
© REUTERS / Stephen LamКроме того, в Купертино показали новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах.Презентация телефонов iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone 8 в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Кроме того, в Купертино показали новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах.
© REUTERS / Stephen LamГлавный операционный директор Apple Джефф Уильямс представил публике и новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети.Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс на презентации новых продуктов Apple
© REUTERS / Stephen Lam
Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс представил публике и новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовый iPhone X лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма.Презентация телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новый iPhone X лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма.
© REUTERS / Stephen LamВо время юбилейной презентации нынешний генеральный директор Apple Тим Кук почтил память Стива Джобса. Гости Купертино увидели видео, посвященное сооснователю и бывшему руководителю компании.Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Во время юбилейной презентации нынешний генеральный директор Apple Тим Кук почтил память Стива Джобса. Гости Купертино увидели видео, посвященное сооснователю и бывшему руководителю компании.
© REUTERS / Stephen LamНовые смартфон iPhone X и часы третьей серии получили беспроводную зарядку AirPower.Зарядное устройство AirPower на презентации новых продуктов Apple
© REUTERS / Stephen Lam
Новые смартфон iPhone X и часы третьей серии получили беспроводную зарядку AirPower.
© REUTERS / Stephen LamСтарший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации продемонстрировал возможности усовершенствованного медиаплеера Apple TV, который теперь обладает разрешением 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном.старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации продемонстрировал возможности усовершенствованного медиаплеера Apple TV, который теперь обладает разрешением 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном.
© AFP 2017 / Josh EdelsonГостям Купертино, среди которых были как представители СМИ, так и специалисты отрасли, традиционно сначала представили новые модели, а затем позволили первыми их опробовать.Представители СМИ в штаб-квартире Apple в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
Гостям Купертино, среди которых были как представители СМИ, так и специалисты отрасли, традиционно сначала представили новые модели, а затем позволили первыми их опробовать.
© REUTERS / Stephen LamНовый iPhone X оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом.Тестирование нового телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Новый iPhone X оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом.
© REUTERS / Stephen Lam/File PhotoДля версии X в Apple разработали новую систему идентификации FaceID — фирменную технологию распознавания лиц. Однако во время презентации на одном из смартфонов функция не сработала.Старший вице-президент по международному маркетингу Apple Филипп Шиллер на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
Для версии X в Apple разработали новую систему идентификации FaceID — фирменную технологию распознавания лиц. Однако во время презентации на одном из смартфонов функция не сработала.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezГенеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер компании Джонатан Ив тестируют новый смартфон iPhone X.Генеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер Джонатан Ив тестируют новый телефон iPhone X
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Генеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер компании Джонатан Ив тестируют новый смартфон iPhone X.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают функцию беспроводной зарядки. Они представлены в трех цветах: Silver (серебристый), Space Grey (серый космос) и Gold (rose Gold - розовое золото).Тестирование нового телефона iPhone 8 Plus
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают функцию беспроводной зарядки. Они представлены в трех цветах: Silver (серебристый), Space Grey (серый космос) и Gold (rose Gold - розовое золото).
© AFP 2017 / Josh EdelsonПрезентация новинок Apple впервые проходила в театре имени Стива Джобса.Представители СМИ в штаб-квартире Apple в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
Презентация новинок Apple впервые проходила в театре имени Стива Джобса.
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Суды трех инстанций поддержали позицию таможенного органа. В частности, как указал в решении арбитражный суд Москвы, общеизвестно, что устройство Apple Watch носится на запястье руки, состоит из ремешка/браслета и циферблата/экрана, показывает время и имеет соответствующее название: слово "watch" переводится с английского языка как часы. Таможенный орган правильно классифицировал товары по коду "часы наручные, приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера", говорится в решении суда.

Судья ВС РФ Наталья Павлова в определении о передаче дела на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам не согласилась с выводами нижестоящих судов. Она сослалась на рекомендации Всемирной таможенной организации и Евразийской экономической комиссии по классификации электронных устройств в форме наручных часов. В определении отмечалось, что основным компонентом Apple Watch является модуль беспроводного обмена данными и классификация "умных часов" как устройств для передачи данных соответствует общемировому подходу.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone

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Экономика
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