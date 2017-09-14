"Дочка" Apple выиграла спор с таможней по поводу "умных часов"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судебная коллегия Верховного суда РФ по экономическим спорам признала незаконными три решения Центрального таможенного управления ФТС России об изменении таможенной классификации "умных часов" Apple Watch, сообщили РИА Новости в суде.

Данными решениями ЦТУ от 13 ноября 2015 года устройства были классифицированы как наручные часы, за ввоз которых таможенная ставка доходит до 10%, в то время как ранее "умные часы" классифицировались как устройства для передачи данных, ввоз которых ввозной пошлиной не облагается. Судебная коллегия ВС РФ 13 сентября, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Эппл Рус", российского подразделения корпорации Apple, отменила судебные акты трех нижестоящих, ранее отказавшихся признать выводы ФТС незаконными.

Как ранее пояснили представители ФТС в суде, устройства были отнесены к часам, поскольку одним из основных компонентов Apple Watch является компонент отсчета времени, при этом он не обязательно должен быть в виде часового механизма. По словам же представителей Apple, устройство является многофункциональным, и выделить его основной компонент невозможно, скорее оно должно относиться к микропроцессорам.

Суды трех инстанций поддержали позицию таможенного органа. В частности, как указал в решении арбитражный суд Москвы, общеизвестно, что устройство Apple Watch носится на запястье руки, состоит из ремешка/браслета и циферблата/экрана, показывает время и имеет соответствующее название: слово "watch" переводится с английского языка как часы. Таможенный орган правильно классифицировал товары по коду "часы наручные, приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера", говорится в решении суда.

Судья ВС РФ Наталья Павлова в определении о передаче дела на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам не согласилась с выводами нижестоящих судов. Она сослалась на рекомендации Всемирной таможенной организации и Евразийской экономической комиссии по классификации электронных устройств в форме наручных часов. В определении отмечалось, что основным компонентом Apple Watch является модуль беспроводного обмена данными и классификация "умных часов" как устройств для передачи данных соответствует общемировому подходу.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.