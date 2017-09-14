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Экономика

В АКРА рассказали об уровне проблемных долгов на балансе российских банков

09:1814.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уровень проблемных долгов на балансе российских банков достиг пика за десять лет в 12–15%, сообщается в исследовании АКРА.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Уровень проблемной задолженности в банковской системе находится в диапазоне 12–15%. Несмотря на восстановление экономической активности, доля проблемных кредитов на балансах банков продолжает рост, который начался в 2013 году. При этом официальный уровень проблемных ссуд максимален за последние десять лет. Доля просроченной свыше 90 дней задолженности оценивается АКРА в 5,7% совокупного кредитного портфеля", — говорится в сообщении агентства.

Такой уровень задолженности отчасти объясняется техническим эффектом снижения объема ссудного, преимущественно корпоративного, портфеля. АКРА ожидает, что на горизонте 12–18 месяцев уровень проблемной задолженности стабилизируется, главным образом за счет возобновления роста кредитования и улучшения ситуации с кредитоспособностью компаний в отдельных отраслях экономики.

Качество ссудного портфеля частных банков РФ агентство оценивает как "слабое". Отмечается, что это единственная группа кредитных организаций, доля проблемной задолженности в которой на начало 2017 года превышала 15%. Такая ситуация стала результатом более агрессивных бизнес-моделей, менее консервативного риск-аппетита из-за необходимости сохранения рыночной доли на рынке, медленного признания потерь по кредитам из-за более скромных возможностей собственников по докапитализации, а также последствий прошлых кризисных периодов, считает АКРА.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Риски активов государственных банков обусловлены прежде всего масштабным кредитованием высокорискованных отраслей и существенным объемом непрофильных активов: 107% и 18% основного капитала соответственно. При этом деятельность дочерних банков иностранных групп преимущественно характеризуется минимальным уровнем кредитного риска из-за крайне консервативных риск-стратегий и жестких отраслевых ограничений.

Низкий уровень покрытия резервами проблемной задолженности — ключевой краткосрочный риск снижения кредитоспособности российских банков. В целом по банковской системе проблемные кредиты зарезервированы чуть более чем на половину (51,7%). По мнению АКРА, риск, связанный с более консервативной позицией ЦБ в отношении уровня резервирования проблемных кредитов, существенно увеличился за последний год и станет вызовом для кредитных организаций в ближайшие 12–18 месяцев.

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