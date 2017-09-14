В АКРА рассказали об уровне проблемных долгов на балансе российских банков

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уровень проблемных долгов на балансе российских банков достиг пика за десять лет в 12–15%, сообщается в исследовании АКРА.
Такой уровень задолженности отчасти объясняется техническим эффектом снижения объема ссудного, преимущественно корпоративного, портфеля. АКРА ожидает, что на горизонте 12–18 месяцев уровень проблемной задолженности стабилизируется, главным образом за счет возобновления роста кредитования и улучшения ситуации с кредитоспособностью компаний в отдельных отраслях экономики.
Качество ссудного портфеля частных банков РФ агентство оценивает как "слабое". Отмечается, что это единственная группа кредитных организаций, доля проблемной задолженности в которой на начало 2017 года превышала 15%. Такая ситуация стала результатом более агрессивных бизнес-моделей, менее консервативного риск-аппетита из-за необходимости сохранения рыночной доли на рынке, медленного признания потерь по кредитам из-за более скромных возможностей собственников по докапитализации, а также последствий прошлых кризисных периодов, считает АКРА.
Низкий уровень покрытия резервами проблемной задолженности — ключевой краткосрочный риск снижения кредитоспособности российских банков. В целом по банковской системе проблемные кредиты зарезервированы чуть более чем на половину (51,7%). По мнению АКРА, риск, связанный с более консервативной позицией ЦБ в отношении уровня резервирования проблемных кредитов, существенно увеличился за последний год и станет вызовом для кредитных организаций в ближайшие 12–18 месяцев.