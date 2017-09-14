ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Розничные продажи в Китае в августе выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.
Общая сумма продаж за август составила 3,03 триллиона юаней (464,1 миллиарда долларов). Сумма продаж за первые восемь месяцев 2017 года составила 23,23 триллиона юаней (3,55 триллиона долларов).
Онлайн-продажи за первые восемь месяцев 2017 года выросли на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,2 триллиона юаней.
Объем розничных продаж в Китае по итогам 2016 года вырос на 10,4%, составив 33,23 триллиона юаней (4,84 триллиона долларов). Объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, до 5,15 триллиона юаней (750 миллиардов долларов).