Розничные продажи в Китае в августе выросли на 10,1%

ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Розничные продажи в Китае в августе выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Показатель оказался ниже, чем в июле, когда рост розничных продаж составил 10,4%, а также хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста до уровня 10,5%. При этом рост продаж с января по август составил 10,4%.

Общая сумма продаж за август составила 3,03 триллиона юаней (464,1 миллиарда долларов). Сумма продаж за первые восемь месяцев 2017 года составила 23,23 триллиона юаней (3,55 триллиона долларов).

При этом продажи в городах за восемь месяцев выросли на 10,1%, составив 19,9 триллионов юаней, а в сельской местности — на 12,1%, до 3,28 триллиона юаней.

Онлайн-продажи за первые восемь месяцев 2017 года выросли на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,2 триллиона юаней.

Объем розничных продаж в Китае по итогам 2016 года вырос на 10,4%, составив 33,23 триллиона юаней (4,84 триллиона долларов). Объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, до 5,15 триллиона юаней (750 миллиардов долларов).