В США призвали не беспокоиться о потолке госдолга до 2018 года

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что беспокоиться о потолке госдолга страны не стоит до 2018 года.

"Нам не нужно беспокоится об этом вопросе (потолке госдолга США — ред.) до 2018 года", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Накануне президент США Дональд Трамп предложил избавиться от потолка госдолга США. По его мнению, он "усложняет ситуацию" и "на самом деле не обязателен". Ранее сообщалось, что Трамп может договориться об очередном повышении потолка госдолга с оппозиционными демократами в конгрессе, что вызвало недовольство ряда республиканцев.

В настоящее время потолок госдолга составляет 19,8 триллиона долларов. США единственная страна, где уже существующие долговые и расходные обязательства правительства утверждает конгресс. Дебаты вокруг повышения потолка госдолга неоднократно ставили США на грань дефолта в техническом отношении, хотя конгресс всегда принимал соответствующее решение.

Говоря о налоговой реформе, Мнучин повторил озвученную ранее властями США позицию о том, что облегчение налогообложения можно будет "оплатить" экономическим ростом.

Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Его администрация и республиканские лидеры конгресса США обнародовали в июле совместное заявление, в котором объявили о начале разработки налоговой реформы и пообещали "как можно более ощутимое" снижение налогов для корпораций и физических лиц.