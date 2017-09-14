В США призвали не беспокоиться о потолке госдолга до 2018 года

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что беспокоиться о потолке госдолга страны не стоит до 2018 года.
"Нам не нужно беспокоится об этом вопросе (потолке госдолга США — ред.) до 2018 года", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В настоящее время потолок госдолга составляет 19,8 триллиона долларов. США единственная страна, где уже существующие долговые и расходные обязательства правительства утверждает конгресс. Дебаты вокруг повышения потолка госдолга неоднократно ставили США на грань дефолта в техническом отношении, хотя конгресс всегда принимал соответствующее решение.
Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Его администрация и республиканские лидеры конгресса США обнародовали в июле совместное заявление, в котором объявили о начале разработки налоговой реформы и пообещали "как можно более ощутимое" снижение налогов для корпораций и физических лиц.