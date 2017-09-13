Страны-участницы сделки ОПЕК+ в октябре обсудят ее продление

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Страны-участницы сделки по сокращению добычи нефти планируют 4 октября обсудить ее продление на министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), которая пройдет в Москве, сообщило иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Зангане.

В среду министр нефти Ирана и министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино обсудили ситуацию на нефтяном рынке, в частности, реализацию венского соглашения. Министр Ирана сообщил, что страны ОПЕК выполнили обязательства по сделке в августе на 98%. Однако, по его мнению, странам нужно стремится к большему проценту соответствия договоренностям.

Кроме того, министры обсудили возможность пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти на второй квартал 2018 года.

"Так или иначе мы, готовы на любые меры для стабилизации нефтяного рынка", — приводит агентство слова Зангане. "Мы обсудим с министром энергетики России Александром Новаком расширение плана (по сделке — ред.) в Москве. Выполнение обязательств стран, не входящих в ОПЕК, достаточно хорошее, однако нужно больше уделить внимания их условиям", — добавил он.

Согласно докладу ОПЕК, нефтедобывающие страны, входящие в организацию, выполнили сделку в августе на 97%. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в среду, что ОПЕК в отчетном месяце выполнила обязательства по соглашению на 82%, а страны вне ОПЕК перевыполнили их на 18%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.