Банк России включил МКБ в список системно значимых кредитных организаций

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России включил "Московский кредитный банк" (МКБ) в перечень системно значимых кредитных организаций, сообщила пресс-служба ЦБ.

Помимо МКБ в перечень входит еще 10 банков, среди которых Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

На эти банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III. Минимально допустимое значение LCR установлено на уровне 70%.

По данным РИА Рейтинг, на 1 августа 2017 года МКБ занимал девятое место в банковской системе РФ с величиной активов в 1,7 триллиона рублей. Чистая прибыль МКБ по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10 миллиардов рублей. МКБ контролирует концерн "Россиум", бенефициаром которого является бизнесмен Роман Авдеев.