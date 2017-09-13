"Почта России" в первый день продаж реализовала 100 смартфонов Samsung

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Почта России" реализовала более 100 смартфонов Samsung в первый день их продаж на ее торговой площадке, сообщила пресс-служба компании.

"За первый день продаж реализовано свыше 100 смартфонов Samsung разных модификаций", — говорится в сообщении.

Ранее в среду "Почта" сообщила, что впервые начала продажу смартфонов, планшетов и "умных" часов на своей торговой площадке "Почтамаркет", при этом пока что в каталоге представлены только устройства Samsung.

Кроме того, в каталоге впервые представлены фото- и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы, оборудование отечественного производства для приема сигнала цифрового телевидения, обновлен ассортимент бытовой техники и электроники.

Запуск мультиканальной торговой площадки "Почтамаркет" произошел в октябре. Площадка объединяет дистанционную торговлю от нескольких продавцов через бумажные каталоги во всех 42 тысячах почтовых отделениях с электронной площадкой на сайте market.pochta.ru. Всего на сайте представлены более 100 тысяч товаров, в печатном каталоге "Почтамаркет" около 100 наименований.