"Почта России" в первый день продаж реализовала 100 смартфонов Samsung

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Почта России" реализовала более 100 смартфонов Samsung в первый день их продаж на ее торговой площадке, сообщила пресс-служба компании.
"За первый день продаж реализовано свыше 100 смартфонов Samsung разных модификаций", — говорится в сообщении.
Ранее в среду "Почта" сообщила, что впервые начала продажу смартфонов, планшетов и "умных" часов на своей торговой площадке "Почтамаркет", при этом пока что в каталоге представлены только устройства Samsung.
Запуск мультиканальной торговой площадки "Почтамаркет" произошел в октябре. Площадка объединяет дистанционную торговлю от нескольких продавцов через бумажные каталоги во всех 42 тысячах почтовых отделениях с электронной площадкой на сайте market.pochta.ru. Всего на сайте представлены более 100 тысяч товаров, в печатном каталоге "Почтамаркет" около 100 наименований.