СГК готова модернизировать теплоснабжение в ряде российских городов

РУБЦОВСК, 13 сен — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания рассматривает возможность участия в модернизации теплоснабжения в Новокузнецке, а также в других городах России, сообщил журналистам в среду гендиректор компании Михаил Кузнецов.

"Может быть даже в тех городах, в которых нас сегодня нет, мы будем рассматривать такие предложения и, возможно, принимать участие", — сказал Кузнецов. Одним из таких городов, по его словам, может стать Новокузнецк.

В настоящее время СГК завершает проект по модернизации теплоснабжения Рубцовска в Алтайском крае. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения на 15 лет — с 2017 по 2032 год. За данный период в инфраструктуру теплоснабжения планируется инвестировать свыше 2 миллиардов рублей с учетом НДС. Большая часть предназначена для реконструкции основного теплоисточника — Южной тепловой станции, а также 12 котельных. Остальная часть средств будет направлена в теплосетевой комплекс.

Ранее Кузнецов говорил, что при реализации проектов по модернизации теплоснабжения СГК рассчитывает на окупаемость примерно за 12 лет. При этом компания нуждается в долгосрочных гарантиях со стороны властей — сохранение действующего тарифа на тепло и увеличение его в дальнейшем по инфляции достаточны для того, чтобы решить имеющиеся проблемы и улучшить ситуацию в отрасли.

Сибирская генерирующая компания (СГК) занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском краях и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей.