Госдума одобрила в I чтении упрощение возврата излишне взысканных налогов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение процедуры возврата излишне взысканных налогов и других платежей в бюджеты и фонды.

Документ исключает судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней или штрафов. Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трех лет и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога с одного месяца до трех лет.

В соответствии с законопроектом, заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога.

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В случае если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также должны будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Данные изменения позволят распространить досудебную процедуру обжалования на отказ налогового органа возвратить излишне взысканные суммы налогов, что позволит снизить количество судебных разбирательств в связи с этим и упростить процедуру возврата излишне взысканных налогов, пояснял ранее один из авторов законопроекта, зампред бюджетного комитета Думы Леонид Симановский.

Судебный порядок возврата излишне взысканных налогов обременителен для налогоплательщика, поэтому его и предлагается исключить, также отмечал депутат.