Дагестан может выйти на передовые позиции по развитию промышленности

МАХАЧКАЛА, 13 сен — РИА Новости. Дагестан может выйти на передовые позиции в РФ по развитию промышленности и энергетики благодаря инициативам региональной власти, считает председатель совета общероссийской общественной организации по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России" Валерий Волошин.

"Сегодня мы видим положительные преобразования в республике и исходящие от региональной власти инициативы. Я уверен, что темпы развития промышленности будут только расти. Уверен, что в скором времени Дагестан вырвется на передовые позиции по развитию промышленности и энергетики, биотехнологии, экологии", – цитирует Волошина министерство промышленности Дагестана.

По данным регионального Минпрома, за последние четыре года в результате успешной реализации приоритетного проекта "Новая индустриализация" объемы производства в республике увеличились в более чем в 2,2 раза. Индекс промышленного производства за прошлый год составил 136,3%, в том числе по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" – 141,3%, в отрасли "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" — 111,9%.

"Достигнутые в республике показатели значительно превышают средние показатели по СКФО и России и являются рекордными (РФ — 101,1%, а в СКФО – 107,5%). Положительная динамика сохраняется и с начала текущего года. Так, индекс промышленного производства за январь-июль 2017 года в целом составил 144,7%", — рассказал РИА Новости представитель регионального Минпрома.