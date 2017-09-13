В Минэкономразвития объяснили рекордную дефляцию в августе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рекордная дефляция в России в августе произошла за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, вклад резкого замедления цен на овощи и фрукты в инфляцию оценивается в 0,7 процентного пункта, говорится в "Картине инфляции в РФ в августе", подготовленной Минэкономразвития РФ.
"В помесячном выражении в августе наблюдалась рекордная дефляция, в первую очередь за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию", — говорится в документе Минэкономразвития.
"Нормализация погодных условий в июле-августе способствовала активизации уборочной кампании и росту предложения плодоовощной продукции на внутреннем рынке. Это позволило компенсировать задержки в поступлении раннего урожая овощей открытого грунта из-за аномально плохой погоды в мае и июне", — поясняется в документе.
По прогнозу министерства, инфляция в РФ в сентябре составит 0-0,1%, в годовом выражении она замедлится до 3,1-3,2%. В этом месяце, по его оценке, ослабнет действие сезонных факторов, в том числе связанных с динамикой цен на плодоовощную продукцию, однако годовая инфляция останется существенно ниже целевого уровня Банка России.