В Минэкономразвития объяснили рекордную дефляцию в августе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рекордная дефляция в России в августе произошла за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, вклад резкого замедления цен на овощи и фрукты в инфляцию оценивается в 0,7 процентного пункта, говорится в "Картине инфляции в РФ в августе", подготовленной Минэкономразвития РФ.

По данным Росстата, дефляция в РФ в августе составила рекордные за историю наблюдений 0,5% после инфляции в 0,1% в июле, в годовом выражении в августе рост цен замедлился до 3,3%.

"В помесячном выражении в августе наблюдалась рекордная дефляция, в первую очередь за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию", — говорится в документе Минэкономразвития.

"Нормализация погодных условий в июле-августе способствовала активизации уборочной кампании и росту предложения плодоовощной продукции на внутреннем рынке. Это позволило компенсировать задержки в поступлении раннего урожая овощей открытого грунта из-за аномально плохой погоды в мае и июне", — поясняется в документе.

"В результате снижение цен на плодоовощную продукцию в августе ускорилось до 15,5% в месячном выражении после снижения на 8,3% в июле и внесло отрицательный вклад в инфляцию в размере 0,7 процентного пункта", — пишет МЭР. Но помимо того, что удешевление плодоовощной продукции внесло наибольший вклад в замедление инфляции в августе, снижение темпов роста цен наблюдалось и в других товарных группах.

По прогнозу министерства, инфляция в РФ в сентябре составит 0-0,1%, в годовом выражении она замедлится до 3,1-3,2%. В этом месяце, по его оценке, ослабнет действие сезонных факторов, в том числе связанных с динамикой цен на плодоовощную продукцию, однако годовая инфляция останется существенно ниже целевого уровня Банка России.