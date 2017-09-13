Биткоин продолжит падать при сохранении давления, заявил эксперт

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжит падать при сохранении давления, которое оказывается на нее последнее время, считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
На данный момент биткоин впервые с середины августа торгуется ниже 4 тысяч долларов. В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 17.15 мск снижался на 8,8% и торговался в районе 3,79 тысячи долларов, на BitStamp – также на 8,8%, до 3,8 тысячи долларов, на Poloniex – на 8,7%, до 3,79 тысячи долларов.
Большая панда и бурый медведь
Помимо этого, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов, поскольку активные расчеты ими за товары и услуги создадут риск подрыва денежного обращения.
Деньги из воздуха
"Мы не исключаем еще более сильного снижения биткоина, если критика криптовалют со стороны "сильных мира сего" продолжится. Напомним, ранее Народный Банк Китая запретил ICO и появились слухи о возможном запрете торговли криптовалютой на китайских биржах. В то же время отметим, что ранее просадки в биткоине довольно быстро выкупались. Возможно, так будет и на этот раз, но от каких уровней произойдёт отскок вверх, предсказать сложно", — добавил он.
В одной лодке
Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 17.19 мск составила почти 133,5 миллиарда долларов.
Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 63,7 миллиарда долларов (47,7% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 25,4 миллиарда долларов. На третьем месте Bitcoin Cash — его капитализация составила 8 миллиардов долларов, на четвертом — криптовалюта Ripple с капитализацией в 7,6 миллиарда долларов.