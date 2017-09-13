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Экономика

Биткоин продолжит падать при сохранении давления, заявил эксперт

17:4613.09.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжит падать при сохранении давления, которое оказывается на нее последнее время, считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

На данный момент биткоин впервые с середины августа торгуется ниже 4 тысяч долларов. В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 17.15 мск снижался на 8,8% и торговался в районе 3,79 тысячи долларов, на BitStamp – также на 8,8%, до 3,8 тысячи долларов, на Poloniex – на 8,7%, до 3,79 тысячи долларов.

Большая панда и бурый медведь

Здание Народного банка Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Thian
Запрет на ICO в Китае уведет инвесторов на другие рынки, считают эксперты
В начале сентября ЦБ Китая запретил проведение ICO из-за финансовых рисков. Регулятор заявил, что ICO — вид несанкционированного и незаконного фандрайзинга, который может быть связан с аферами и финансовыми пирамидами.

Помимо этого, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов, поскольку активные расчеты ими за товары и услуги создадут риск подрыва денежного обращения.

Деньги из воздуха

Сувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Сегодняшнее снижение биткоина на 10% связано с заявлением главы JP Morgan Chase Джеймса Даймона в ходе банковской конференции Global Financial Services, что криптовалюты — это "деньги из воздуха" и "хуже, чем тюльпаномания". Столь резкая критика из уст главы одного из крупнейших инвестиционных банков не могла остаться без внимания участников рынка. С начала сентября курс биткоина снизился уже на 20%", — отмечает Роман Ткачук.

"Мы не исключаем еще более сильного снижения биткоина, если критика криптовалют со стороны "сильных мира сего" продолжится. Напомним, ранее Народный Банк Китая запретил ICO и появились слухи о возможном запрете торговли криптовалютой на китайских биржах. В то же время отметим, что ранее просадки в биткоине довольно быстро выкупались. Возможно, так будет и на этот раз, но от каких уровней произойдёт отскок вверх, предсказать сложно", — добавил он.

В одной лодке

Рубль в киберпространстве
© Fotolia / Sergey Tarasov
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Другие криптовалюты также существенно снижаются. Например, Ethereum на 17.17 мск падал на 10% на бирже Bitfinex и торговался в районе 264,4 доллара. Ripple на этой же бирже снижался на 8,3%, до 19,25 цента, Bitcoin Cash — на 11,2%, до 478,6 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 17.19 мск составила почти 133,5 миллиарда долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 63,7 миллиарда долларов (47,7% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 25,4 миллиарда долларов. На третьем месте Bitcoin Cash — его капитализация составила 8 миллиардов долларов, на четвертом — криптовалюта Ripple с капитализацией в 7,6 миллиарда долларов.

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