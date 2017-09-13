"Уралвагонзавод" дорабатывает планы по СП в Алжире

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) дорабатывает планы по совместному предприятию (СП) в Алжире и изучит поставки с него в другие страны, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Потапов.

УВЗ летом 2015 года подписал с алжирской компанией EPE Ferrovial соглашение о намерении по созданию СП по выпуску грузового железнодорожного подвижного состава. Предполагалось, что оно будет создано в Алжире, в его мощности позволят производить до одной тысячи единиц в год.

"Мы сейчас находимся в стадии доработки того, что было намечено ранее. Как раз одна из задач, которую я ставлю в ближайший мой визит: доработать и чётко сформировать "дорожную карту", по которой мы будем дальше с ними двигаться", — сообщил Потапов в среду в кулуарах заседания Российско-Алжирского делового совета, который состоялся в Торгово-промышленной палате.

В Алжире 18-20 сентября пройдёт заседание межправительственной российско-алжирской комиссии. По словам Потапова, он планирует поехать в Алжир в рамках работы этой комиссии. "Я планирую так сделать. Вообще, я считаю, что если бы я 20 сентября в рамках комиссии провёл ряд встреч, это было бы очень полезно, было бы больше ясности, в том числе в проработке и проговорке с алжирской стороной", — рассказал глава УВЗ.

СП УВЗ в Алжире обозначалось как предприятие по выпуску грузового железнодорожного подвижного состава. Однако в среду Потапов не исключил, что может проводиться и другая продукция. "Надо говорить о большем спектре, потому что локализовываться на одном монопродукте не совсем хорошо", — считает глава УВЗ. Он привел в пример саму корпорацию "Уралвагонзавод", где есть мощности, которые позволяют выпускать, как дорожно-строительную коммунальную технику, так и подвижной состав.

Говорить об объемах производства СП он не стал, отметив, что необходимо изучить существующий парк и срок его службы. "Железные дороги не только проходят внутри Алжира, надо смотреть ближайшие Марокко, Тунис и другие страны", — пояснил Потапов.