"Уралвагонзавод" дорабатывает планы по СП в Алжире

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) дорабатывает планы по совместному предприятию (СП) в Алжире и изучит поставки с него в другие страны, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Потапов.
"Мы сейчас находимся в стадии доработки того, что было намечено ранее. Как раз одна из задач, которую я ставлю в ближайший мой визит: доработать и чётко сформировать "дорожную карту", по которой мы будем дальше с ними двигаться", — сообщил Потапов в среду в кулуарах заседания Российско-Алжирского делового совета, который состоялся в Торгово-промышленной палате.
В Алжире 18-20 сентября пройдёт заседание межправительственной российско-алжирской комиссии. По словам Потапова, он планирует поехать в Алжир в рамках работы этой комиссии. "Я планирую так сделать. Вообще, я считаю, что если бы я 20 сентября в рамках комиссии провёл ряд встреч, это было бы очень полезно, было бы больше ясности, в том числе в проработке и проговорке с алжирской стороной", — рассказал глава УВЗ.
Говорить об объемах производства СП он не стал, отметив, что необходимо изучить существующий парк и срок его службы. "Железные дороги не только проходят внутри Алжира, надо смотреть ближайшие Марокко, Тунис и другие страны", — пояснил Потапов.