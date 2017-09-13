В Мурманскую область инвестируют около 100 миллиардов рублей

МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Правительство Мурманской области заключило 14 соглашений о поддержке инвестпроектов, в рамках которых в регион инвестируется порядка 100 миллиардов рублей, сообщила губернатор региона Марина Ковтун перед началом заседания совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Глава Заполярья отметила, что соглашения заключены в рамках действующего в Мурманской области с 2013 года законодательства о государственной поддержке инвестиционной деятельности. "В их рамках в регион инвестируется около 100 миллиардов рублей, создано более 2 тысяч новых рабочих мест. По итогам прошлого года налоговые поступления от получателей поддержки превысили 300 миллионов рублей", — сказала Ковтун.

По ее словам, эти меры поддержки востребованы как малыми, так и крупными предприятиями. "Так, на прошлой неделе к нам поступила заявка от компании "Роснефть" на присвоение проекту базы обеспечения в Росляково статуса стратегического и на право получения земельных участков без торгов", – рассказала Ковтун.

В качестве примера успешного сотрудничества органов власти с малыми предприятиями губернатор привела мурманскую компанию "Кольский край". Предприятие занимается сбором и обработкой северных ягод – черники, брусники, морошки, вороники. Здесь ягоды морозят, фасуют и реализуют.

С помощью специалистов корпорации развития Мурманской области компания реализует инвестиционный проект создания и развития завода по переработке, шоковой заморозке и фасовке ягод для последующей реализации продукции для других производителей, предприятий общепита и супермаркетов. В 2018 году планируется строительство полномасштабного цеха по изготовлению варенья.

Другие новости региона читайте здесь>>