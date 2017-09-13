МЭР ожидает инфляцию в России в сентябре на уровне 0-0,1%

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Инфляция в РФ в сентябре составит 0-0,1%, в годовом выражении она замедлится до 3,1-3,2%, говорится в "Картине инфляции в августе 2017 года", подготовленной Минэкономразвития.

"В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция составит 0,0–0,1% месяц к месяцу (3,1-3,2% год к году)", — говорится в материалах МЭР.

По оценке Минэкономразвития, в сентябре ослабнет действие сезонных факторов, в том числе связанных с динамикой цен на плодоовощную продукцию, однако годовая инфляция останется существенно ниже целевого уровня Банка России.

В июльской "Картине инфляции" отрицательный вклад цен на плодоовощную продукцию в инфляцию оценивался на уровне 0,6 процентных пунктов за август-сентябрь. "Фактически данный эффект полностью реализовался в августе, поэтому потенциал дальнейшего удешевления плодоовощной продукции ограничен", — отмечает Минэкономразвития.

Ранее в сентябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ожидает инфляцию в сентябре на уровне 0-0,2%, в годовом выражении — 3,1-3,3%. В августе 2017 года в России была зафиксирована рекордная дефляция на уровне 0,5%.