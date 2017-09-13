Финансирование дорожной сферы в 2018 году не сократят, пообещал Володин

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Финансирование дорожной сферы в федеральном бюджете на 2018 год будет не ниже текущего года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Финансирование дорожной сферы будет однозначно не менее, чем финансирование в текущем году. Этот вопрос волновал и транспортников. На встрече с жителями эти темы звучали, обсуждались. Было опасение у членов комитета по транспорту и строительству, что финансирование сферы дорог уменьшится. Свою позицию высказал председатель правительства… для нас это тоже важный итог разговора", — сказал Володин, комментируя прошедшее совещание Медведева с руководством Госдумы и фракцией ЕР по проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные с выделением средств на благоустройство городов. Были затронуты также вопросы поддержки сельского хозяйства.

Помимо этого, участники совещания обсудили поддержку отраслевых вузов и обратили на этот вопрос внимание премьер-министра. "Вопросы поддержки отраслевых вузов — это, в первую очередь, медицинские вузы, их около 50, сельскохозяйственные вузы, в сфере культуры, вузы министерства транспорта — это все отраслевые вузы. В целом, это где-то, наверное, не многим более 100 высших учебных заведений должны финансировать на уровне министерства образования, здесь мы получили поддержку со стороны председателя правительства", — отметил он. По его словам, в бюджете 2018 года уже будут предусмотрены средства, "которые позволят нам сбалансировать выделение средств на одного студента, чтобы не было такого разрыва, как сегодня".

Также была затронута тема необходимости контроля субсидий. По ряду министерств есть вопросы, связанные с распределением дотаций. Володин отметил, что эта работа должна быть более открытой и прозрачной.