Медведева призвали ускорить рост акцизов на сигареты

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть проект соглашения ЕАЭС в области акцизов на табачную продукцию, чтобы они росли более высокими темпами, следует из заявления организации.

В обращении коалиция критикует документ, который, по ее данным, будет рассмотрен советом ЕЭК 15 сентября. В коалицию входят по одной общественной организации из России, Казахстана, Таджикистана, Монголии и Армении.

"Проект соглашения отвечает интересам крупнейших производителей табачной продукции. Оно предусматривает мизерные табачные акцизы, доля которых в странах ЕАЭС закрепляется на уровне не более 30-40% от цены пачки, в то время как рекомендуемая ВОЗ доля — 70% от розничной цены пачки сигарет. К 2022 году ставка акциза ожидается лишь 35 евро за 1000 штук, в то время как в Евросоюзе минимальная ставка акциза на сигареты уже сейчас составляет 90 евро", — говорится в обращении.

Организация перечисляет и еще два момента, которые считает неприемлемыми: "допустимость отклонения ставки акциза в меньшую сторону на 30%, а в большую сторону лишь на 20% от установленного уровня, что закрепляет возможность существенного разрыва в ставках акцизов в разных странах, а не их сближение; Республике Беларусь предлагается оставить разные ценовые группы табачной продукции, хотя в остальных странах ЕАЭС она едина – сигареты (с фильтром или без фильтра)".

В результате, по ее оценке, соглашение задержит рост акцизов в России (крупнейшем рынке ЕАЭС) на пять лет, тогда как, согласно приводимым в обращении расчетам Центра экономических и финансовых исследований и разработок, повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран европейского региона ВОЗ позволит привлечь в бюджет РФ дополнительно до 800 миллиардов рублей по сравнению с 2016 годом и спасет от преждевременной смерти до 2 миллионов граждан.

"Ввиду чрезвычайной важности, просим Вас доработать положения соглашения с учетом позиции охраны здоровья населения, соблюдения Конвенции ВОЗ, просим исключить из соглашения ограничение роста акцизов в отдельно взятой стране (диапазон отклонения в большую сторону) и пересмотреть ставки акцизов для достижения максимального экономического и здравоохранного эффекта в наших странах", — говорится в обращении.