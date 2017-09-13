Ключевые параметры бюджета на 2018-2020 годы утверждены, заявил Медведев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ключевые параметры федерального бюджета на ближайшие три года были подтверждены на комиссии по бюджетным проектировкам во вторник, документ будет внесен в Госдуму 29 сентября, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с руководством ГД и фракцией ЕР по подготовке бюджета.

"Проект бюджета практически подготовлен. Ключевые параметры были подтверждены вчера на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. Как и просили коллеги из Государственной думы, 29 сентября документ будет внесен в Государственную думу", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что бюджет — это баланс между желанием как можно больше инвестировать в развитие и текущими экономическими возможностями. "Даже несмотря на то, что страна продолжает жить в ситуации, связанной с ограничениями, я имею в виду и финансовые ограничения, и санкционное давление, мы совместными усилиями смогли преодолеть спады, наша экономика стала менее зависима от внешних шоков, как это принято говорить. Уже в первом полугодии наметился рост валового внутреннего продукта, что само по себе исключительно важно", — добавил премьер-министр.

Даже такой рост экономики позволяет решать важные социальные задачи по пособиям, пенсиям, по строительству новых объектов, считает Медведев. Он также рассказал, что меняется структура поступлений в бюджет в сторону доходов, которые не связаны с продажей сырья, это тоже "хороший стабилизационный принцип". "Знаю также, что "Единая Россия" считает важным выделить дополнительные средства на повышение заработных плат бюджетникам, мы обсудим, конечно, финансирование регионов на выполнение майских указов президента, есть предложение по увеличению инвестиций в сфере культуры и туризма. Конечно, исключительно важным направлением является финансирование сельского хозяйства", — отметил Медведев.