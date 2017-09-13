Ключевые параметры бюджета на 2018-2020 годы утверждены, заявил Медведев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ключевые параметры федерального бюджета на ближайшие три года были подтверждены на комиссии по бюджетным проектировкам во вторник, документ будет внесен в Госдуму 29 сентября, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с руководством ГД и фракцией ЕР по подготовке бюджета.
"Проект бюджета практически подготовлен. Ключевые параметры были подтверждены вчера на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. Как и просили коллеги из Государственной думы, 29 сентября документ будет внесен в Государственную думу", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что бюджет — это баланс между желанием как можно больше инвестировать в развитие и текущими экономическими возможностями. "Даже несмотря на то, что страна продолжает жить в ситуации, связанной с ограничениями, я имею в виду и финансовые ограничения, и санкционное давление, мы совместными усилиями смогли преодолеть спады, наша экономика стала менее зависима от внешних шоков, как это принято говорить. Уже в первом полугодии наметился рост валового внутреннего продукта, что само по себе исключительно важно", — добавил премьер-министр.