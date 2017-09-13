Экспозиция "Швабе" на БИОТЕХМЕД-2017 будет посвящена телемедицине

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Теме "Цифровое здравоохранение: глобальная профилактика" будет посвящена экспозиция холдинга "Швабе", которая откроется в рамках предстоящей в Геленджике конференции БИОТЕХМЕД-2017, сообщает пресс-служба холдинга.

"На интерактивном стенде разместится автоматический диагностический модуль для проведения оперативного медицинского обследования с помощью целого комплекса технических средств, представляемых "Швабе". Гости стенда смогут в онлайн-режиме пройти кардиодиагностику, протестировать электростимулятор для коррекции артериального давления, а также снять параметры давления, измерить уровень сахара в крови и частоту пульса на "умных" девайсах, синхронизирующихся с мобильными приложениями для максимально простого и эффективного мониторинга состояния здоровья". — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, сегодня холдинг задействован в развитии телемедицины, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов здравоохранения в мире. "Одновременно с этим ведется работа в сфере инновационного приборостроения для различных областей медицины, полностью отвечающим задачам охраны здоровья. Данные темы станут ключевыми на повестке БИОТЕХМЕД-2017 и мы рассчитываем значительно продвинуться в решении текущих вопросов по итогам мероприятия", — сказал Ожгихин.

В пресс-службе также сообщили, что в этом году "Швабе" выступит ВИП-партнером деловой программы БИОТЕХМЕД-2017. Представители холдинга расскажут об опыте реализации медицинских проектов и примут участие в обсуждении ключевых тем отрасли в рамках основных панельных дискуссий — "Инновационное медицинское оборудование", "Перспективные рынки для предприятий ОПК в области биомедицинских технологий", "Цифровое здравоохранение. Синергия технологий и человека". В частности, Ожгихин выступит модератором сессии, посвященной вопросам независимости России в производстве медтехники, импортозамещению, инновациям и другим темам сектора.

БИОТЕХМЕД-2017 пройдет при поддержке Минпромторговли, Минздрава и Минсельхоза, а также Госкорпорации Ростех и администрации Краснодарского края.