Повышение МРОТ до прожиточного минимума потребует 60 миллиардов рублей

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает уже с 1 января 2018 года уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, это потребует всего 60 миллиардов рублей, заявил глава ФНПР Михаил Шмаков на встрече с главой государства.
В рамках встречи Шмаков выступил с инициативой одномоментно увеличить МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2018 года. "Вот почему: статистика показывает, что экономика дала положительный тренд в своем развитии, а на сегодняшний день для решения этого вопроса одномоментно требуется в масштабах страны очень немного денег, всего около 60 миллиардов рублей", — сказал Шмаков, уточнив, что из этой суммы порядка 16-18 миллиардов рублей придутся на затраты федерального бюджета.
В качестве еще одного аргумента в пользу своей инициативы Шмаков привел в пример тот факт, что для санации обанкротившихся банков государство выделяет гораздо большие деньги. Однако Путин возразил, что в этом случае речь не идет о бюджетных средствах.