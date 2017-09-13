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Экономика

Повышение МРОТ до прожиточного минимума потребует 60 миллиардов рублей

15:2013.09.2017
(обновлено: 15:38 13.09.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи. 13 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи. 13 сентября 2017
© РИА Новости
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СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает уже с 1 января 2018 года уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, это потребует всего 60 миллиардов рублей, заявил глава ФНПР Михаил Шмаков на встрече с главой государства.

Студенты университета. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ранее на текущей неделе президент РФ Владимир Путин озвучил предложение повысить МРОТ с 1 января 2018 года с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и не позднее 2019 года уравнять их.

В рамках встречи Шмаков выступил с инициативой одномоментно увеличить МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2018 года. "Вот почему: статистика показывает, что экономика дала положительный тренд в своем развитии, а на сегодняшний день для решения этого вопроса одномоментно требуется в масштабах страны очень немного денег, всего около 60 миллиардов рублей", — сказал Шмаков, уточнив, что из этой суммы порядка 16-18 миллиардов рублей придутся на затраты федерального бюджета.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Он отметил, что самые главные страхи при перераспределении средств всегда вызывает боязнь не выплатить заработную плату бюджетникам. "С этой точки зрения сегодня самый удачный момент нашей экономики, когда это можно было бы сделать", — считает глава ФНПР.

В качестве еще одного аргумента в пользу своей инициативы Шмаков привел в пример тот факт, что для санации обанкротившихся банков государство выделяет гораздо большие деньги. Однако Путин возразил, что в этом случае речь не идет о бюджетных средствах.

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