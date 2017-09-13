В Госдуме попросили кабмин в скором времени развернуть зерновые интервенции

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительству РФ необходимо как можно скорее развернуть интервенции, чтобы смягчить последствия снижения цен на зерно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников ("Единая Россия").

"Небывалый урожай – это здорово, но при этом всем известно, что сильно обвалились цены на зерно. И сейчас это одна из проблем, которая интересует большинство крестьян в стране", — сказал журналистам депутат.

"Большая просьба (к правительству) – надо как можно быстрее развернуть интервенции, чтобы повлиять на этот процесс, и чтобы как можно больше доходов оставалось у крестьян, они этого действительно заслуживают", — добавил первый зампред аграрного комитета.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев в среду сообщил, что способ стабилизации внутренних цен на зерно в России определится в начале октября, пока по-прежнему рассматриваются несколько вариантов, включая традиционный выкуп в интервенционный фонд и субсидирование железнодорожных перевозок.

Ранее в интервью РИА Новости Ткачев сообщил, что для стабилизации внутрироссийских цен на зерно нужно "убрать" с рынка 3 миллиона тонн зерна. В том числе рассматривается вариант 100-процентного субсидирования железнодорожных перевозок зерна с Урала, Поволжья и других регионов в южные порты, чтобы стимулировать экспорт.