Колокольцев призвал бороться с преступным использованием криптовалют

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал совершенствовать международное полицейское сотрудничество для борьбы с использованием криптовалют и электронных платежных систем в криминальных целях, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Колокольцев выступил с этим предложением в ходе 37-й конференции Ассоциации национальных полиций стран АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) в Сингапуре. В эту ассоциацию входят полицейские ведомства Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии.

"Криптовалюты и современные электронные платежные системы применяются для сокрытия и легализации преступных доходов, а также финансирования террористической деятельности. В этой связи все более актуальной становится задача по совершенствованию сотрудничества компетентных органов для предупреждения применения инновационных ресурсов в криминальных целях", — передает Ирина Волк слова Владимира Колокольцева.

По ее словам, министр, обращаясь к участникам конференции, заявил о готовности к проведению скоординированных оперативных мероприятий по противодействию наркогруппировкам.

ЦБ Китая 4 сентября запретил проведение ICO из-за финансовых рисков. Регулятор заявил, что ICO — вид несанкционированного и незаконного фандрайзинга, который может быть связан с аферами и финансовыми пирамидами. Initial coin offering — первичное размещение монет (токенов) — привлечение инвестиций в проекты в виде эмиссии и продажи новых криптовалют.

С понедельника все операции ICO в Китае должны были быть прекращены, при этом ICO-платформы не должны были быть вовлечены в услуги по обмену между валютами, необеспеченными золотом, виртуальными монетами и токенами.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме, заявила, что ЦБ не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов, поскольку активные расчеты ими за товары и услуги создадут риск подрыва денежного обращения.