Счетная палата выступает за сокращение посредников на рынках продовольствия

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Счетная палата РФ выступает за принятие мер, направленных на повышение конкуренции и сокращение посредников на продовольственных рынках России, заявил на заседании Госдумы аудитор контрольного ведомства Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

Он напомнил, что за 2016 год рост цен на продовольственные товары составил 5,8%, а в первом полугодии 2017 года – 3,7%, что "несколько выше уровня инфляции за соответствующий период".

При этом реальные доходы населения в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%, за шесть месяцев текущего года – на 1,4%. "И мы видим, что темп снижения замедляется", — отметил аудитор.

"С целью дальнейшего улучшения ситуации, как показывает наш анализ, необходима реализация системных мер по повышению внутренней конкуренции на продовольственных рынках, в том числе мер, способных приводить к сокращению числа избыточных посредников, улучшению доступа к ним производителей", — сообщил Жамбалнимбуев.