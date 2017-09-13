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Экономика

"ФосАгро" намерена к 2020 году увеличить на 20% продажи на внутреннем рынке

14:1213.09.2017
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© РИА Новости / Анна ГлушаковаФосАгро. Архивное фотоФосАгро. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Глушакова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания "ФосАгро" планирует к 2020 году увеличить на 20% рост продаж на внутреннем рынке, сообщил генеральный директор ООО "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.

"Для "ФосАгро" внутренний рынок всегда был и будет в приоритете. Только за последние пять лет наша компания увеличила поставки на него в два раза и в планах рост продаж еще на 20% к 2020 году. Чтобы быть ближе к потребителям, своевременно реагировать на их запросы, мы продолжим расширять российскую сбытовую сеть, открывать агроцентры, укрепляя наши лидирующие позиции на этом рынке. Мы также постоянно расширяем ассортимент продукции. Так, число выпускаемых марок удобрений, которые отличаются высокой эффективностью, только за последние пять лет выросло с 14 до 35", — сказал Вовк на прошедшей в Краснодаре агротехнологической полевой конференции.

Организаторами мероприятия выступили группа "ФосАгро" и компания Ростсельмаш совместно с Международным институтом питания растений (IPNI). Оно состоялось на полях одного из крупнейших в России агрохолдингов АО "АгроГард".

Как сообщает пресс-служба "Фосагро", в конференции приняли участие порядка двухсот человек. Среди приглашенных были представители министерства сельского хозяйства и администрации Краснодарского края, руководство, преподаватели и студенты Кубанского государственного аграрного университета, члены сельскохозяйственных кооперативов региона, специалисты по растениеводству и зоотехнии (кормлению животных).

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© Фото предоставлено пресс-службой ФосАгро
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На конференции аграриям были представлены уникальные жидкие комплексные удобрения, которые в России производит компания "ФосАгро". Они подходят для любых типов почв, сельскохозяйственных культур и природно-климатических условий, отличаются высоким содержанием фосфора, удобством длительного хранения при достаточно широком диапазоне температур, значительно повышают урожайность зерновых, зернобобовых, масличных и овощных культур.

"Объединение наших усилий с Ростсельмаш не только уже приносит позитивные плоды для российского агробизнеса, но и усиливает конкурентоспособность нашей взаимодополняемой продукции, ориентированной на заботу о фермере и о стабильных экологически чистых урожаях", — отметил Вовк.

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